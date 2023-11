Elle est dans le pipeline depuis des années : les choses se concrétisent pour la Tesla à 25.000 euros. Un véhicule électrique à ce prix-là, c’est le Saint-Graal du marché. Plusieurs marques européennes sont lancées dans la même course.

Cela fait des années que Tesla parle de lancer un modèle moins onéreux, pour un prix de vente de 25.000 euros. Petit à petit, les choses commencent à se concrétiser. On sait désormais où la production aura lieu : en Europe, à Berlin plus précisément.

C’est ce qu’Elon Musk a indiqué aux travailleurs allemands, lorsqu’il visitait l’usine vendredi dernier. Des sources ont glissé cette information à Reuters, ce lundi, mais sans préciser quand la production pourrait commencer.

C’est un signe que les choses avancent. On sait notamment que Tesla travaille sur une technique particulière de production, le « megacasting ». Il s’agit d’une presse immense qui doit permettre de former toute la partie inférieure de la voiture, d’un coup. Cette technique permettra une grande économie de temps et de coûts. Aux dernières nouvelles, en septembre, l’invention était presque terminée. Les annonces de Musk pourraient donc être le signe que la technique est désormais aboutie.

Le Saint-Graal du marché

Tesla n’est pas la seule marque à s’être mis comme objectif de vendre un véhicule électrique à ce prix-là En juin, Volkswagen a annoncé que l’ID.2 verra le jour en 2025 et coûtera moins de 25.000 euros. La prochaine Renault électrique, la R5 E-Tech, devait aussi être dans cette fourchette de prix et sortir l’année prochaine. Peut-être que cette annonce, officieuse, de Musk devait ainsi être un coup de pression pour ces futurs modèles : « Attention, on arrive. » Notons qu’une voiture électrique à 21.000 euros est déjà sur le marché : la Dacia Spring.

Cette volonté de proposer un modèle à 25.000 euros tient de plusieurs éléments. D’abord, il y a la concurrence chinoise : BYD et consorts sont moins chers que Tesla et d’autres marques. Puis il y a aussi la hausse des taux d’intérêt, qui s’ajoute au prix de véhicules déjà plus élevés que les modèles thermiques. Ce véhicule moins cher doit donc être le game-changer pour accélérer l’adoption des VE.