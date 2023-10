Les chaînes de supermarchés renforcent l’offre numérique du dépliant publicitaire

Les dépliants publicitaires des chaînes de supermarchés figurent parmi les envois postaux comptant la plus large diffusion en Belgique. Les groupes actifs dans la grande distribution souhaitent cependant recourir de plus en plus aux versions numériques de ces publications promotionnelles.

Le groupe Carrefour prévoit de réduire ses « folders » papier de 80% d’ici 2024, « devenant ainsi le premier retailer à proposer davantage de promotions via des plateformes digitales qu’en format papier », clame-t-il dans un communiqué envoyé mercredi.

« L’abandon progressif de la distribution massive du folder papier se fera étape par étape, zone par zone, et Carrefour Belgique continue à suivre ce processus de près par le biais de différents tests », ajoute l’entreprise. Celle-ci précise qu’une version papier restera encore disponible dans les supermarchés.

Delhaize et Aldi aussi

Delhaize aussi a amorcé le virage publicitaire numérique d’une pratique qui a débuté à la fin des années cinquante. Début 2023, la chaîne annonçait que la moitié de ses clients allait désormais recevoir leur traditionnel folder promotionnel hebdomadaire de manière digitale.

Comme 68% des ménages en Belgique reçoivent ce prospectus, soit 3 millions d’exemplaires envoyés chaque semaine, Delhaize a calculé que son initiative de réduire de moitié le nombre de dépliants permettrait d’économiser 1.672 tonnes de papier et 1.170 tonnes d’émissions de CO2 par an. La marque au lion maintiendra également une version papier dans ses magasins.

La semaine dernière, le groupe Aldi annonçait qu’il allait équiper plusieurs de ses produits phares d’un QR code renvoyant à un folder numérique, sans pour autant renoncer complètement à la version papier. Le dépliant papier reste le plus important canal d’information pour la filiale belge du groupe allemand, puisque 4,4 millions d’exemplaires atterrissent chaque semaine dans les boîtes aux lettres des citoyens. Il s’agit de l’un des envois postaux les plus distribués du pays et il génère un gros chiffre d’affaires pour la marque