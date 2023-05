Les Belges travaillent plus longtemps que la plupart de leurs voisins européens

Les Belges se placent parmi ceux qui font le plus d’heures de travail par semaine en Europe. Notre pays est aussi celui où les patrons travaillent le plus.

Aux côtés des Français, des Grecs, des Portugais, des Chypriotes et des Italiens, les Belges font partie de ceux qui travaillent le plus d’heures par semaine. En effet, près de 10% de la population des 15-64 ans travaillent de “longues heures”, c’est-à-dire 49 heures ou plus par semaine. C’est plus que la moyenne européenne, à 7%.

Ces chiffres, analysés sur l’année 2022, viennent d’être publiés par l’Agence européenne de statistiques Eurostat.

Si on entre dans le détail, c’est en Grèce où l’on reste le plus longtemps au bureau, puisque 13% de sa population réalisent 49 heures ou plus de travail par semaine. Vient ensuite la France, avec 11% de la population concernée, puis Chypre, l’Italie, le Portugal et la Belgique qui avoisinent les 10%.

Lire aussi | Un travailleur sur quatre estime ne pas avoir droit à la déconnexion

C’est la population masculine qui est davantage touchée par ces semaines à rallonge, puisqu’en Belgique, 13% d’entre eux font des semaines de 49 heures ou plus. Ils sont 10% en Europe. Un phénomène donc moins présent chez les travailleuses belges, puisqu’elles sont 6% à faire 49 heures ou plus par semaine.

Les patrons belges sont ceux qui travaillent le plus en Europe

Autre résultat intéressant de cette étude: près de 60% des chefs d’entreprise avec employés font des semaines de 49 heures ou plus en Belgique. C’est plus que dans n’importe quel autre pays de l’Union européenne.

Derrière la Belgique, on retrouve nos voisins français, puisque 57% des chefs d’entreprise y font des semaines de 49 heures ou plus. L’Autriche complète le podium avec 52%. Dans l’ensemble de l’Union européenne, 43% des chefs d’entreprise travaillent en moyenne 49 heures ou plus par semaine.

Côté indépendants, les pourcentages sont moins importants, mais là encore, la Belgique truste la première place. Ainsi, 37% d’entre eux font 49 heures ou plus de travail par semaine. Notre pays est suivi de la Grèce (32%) et de l’Autriche (30%). La moyenne européenne est quant à elle de 24%.