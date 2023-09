Les aéroports attendent plus de passagers en 2024 qu’avant le Covid

Quelque 9,4 milliards de billets d’avion devraient s’écouler dans le monde en 2024, prévoit le Conseil international des aéroports (ACI). Le nombre de passagers aériens repassera ainsi pour la première fois au-dessus du niveau de 2019, juste avant que le Covid ne se répande à travers le globe.

Dans son rapport publié mercredi, l’ACI table sur 8,6 milliards de passagers aériens d’ici à 2023, contre 9,2 milliards de passagers comptabilisés en 2019. Mais c’est surtout 2024 qui devrait marquer « une étape importante dans la reprise du transport aérien, avec 9,4 milliards de passagers aériens (+2,5 % par rapport à 2019) », souligne le Conseil, temporisant toutefois les projections d’avant-Covid qui annonçaient 10,9 milliards de passagers aériens en 2024. « L’impact de la pandémie représente (donc) une perte potentielle de 13,9% ».



La reprise devrait être la plus forte en Afrique ainsi qu’en Amérique centrale et latine, où le nombre de passagers aériens sera supérieur d’environ 10% en 2024 à ce qu’il était en 2019, estime l’ACI.

Pour l’Europe, l’organisation prévoit 2,3 milliards de passagers en 2023 et quelque 2,5 milliards en 2024. « La reprise en Europe devrait ralentir en 2023 et 2024, contrastant avec la forte hausse de l’été 2022 », précise le Conseil. Le nombre de passagers en 2024 devrait ainsi atteindre 101,4% du niveau de 2019.

L’ACI compte 712 membres qui exploitent ensemble 1.925 aéroports dans 171 pays.