Les 27 magasins Smatch et Match non repris connaîtront leur sort le 2 janvier

Le personnel des 27 magasins Smatch et Match qui n’ont pas été repris par Colruyt Group connaîtront leur sort le 2 janvier, date limite fixée pour trouver un repreneur, a expliqué vendredi à Belga Catherine Roisin, secrétaire générale du Setca Charleroi.

Fin septembre, Colruyt Group et les filiales Match et Profi du groupe Louis Delhaize ont conclu un accord pour que le premier reprenne 57 magasins Match et Smatch en Belgique. Aucun candidat ne s’est par contre montré intéressé par la reprise des 27 magasins restants et des services logistiques.

Pour le siège administratif et le dépôt logistique, aucun miracle ne s’est produit : le personnel est licencié. Cela concerne 352 personnes, a indiqué Mme Roisin. Elles bénéficieront du plan social négocié par les syndicats avec la direction, dans le cadre de la procédure Renault qui régit les licenciements collectifs. Cette négociation s’est clôturée mercredi et le plan social, qui comprend le paiement du préavis légal, d’indemnités de fermeture ou encore des conventions de prépension notamment, a été présenté au personnel jeudi.

Une reprise encore possible

Pour les 27 magasins – 6 Match et 21 Smatch – qui n’ont pas été repris par Colruyt, l’espoir est encore permis jusqu’au 2 janvier, date limite fixée par Louis Delhaize pour trouver un repreneur. Si personne ne s’est manifesté d’ici là, les 338 travailleurs concernés seront alors licenciés, précise Mme Roisin.

La négociation entre syndicats et direction a également concerné le personnel des magasins repris par Colruyt, afin qu’il puisse changer d’employeur tout en conservant les mêmes conditions de travail et de rémunération.

« Le côté positif du plan est que si le personnel des 27 magasins passe vers une autre commission paritaire », si l’éventuel repreneur fonctionne selon un système de franchisation par exemple, « il pourra alors opter pour un départ et entrer dans le plan social » négocié, souligne la syndicaliste.