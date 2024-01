L’entreprise gantoise d’aliments pour animaux de compagnie United Petfood reprend un groupe danois

Le fabricant gantois d’aliments pour chiens et chats United Petfood a conclu un accord pour reprendre l’entreprise danoise Vital Petfood Group.

L’entreprise belge prend ainsi pour la première fois le contrôle d’une usine en Scandinavie, comme elle l’a indiqué mardi dans un communiqué de presse. Vital Petfood est un fabricant de croquettes pour chats et chiens, actuellement détenu par Nordic Pet Care Group. L’autorité danoise de la concurrence doit encore approuver l’opération.

United Petfood possède plus de 20 usines en Europe. Elle opère dans près de 100 pays et réalise un chiffre d’affaires annuel de plus de 1,2 milliard d’euros.