Le Wallon est aussi indépendant que le Flamand

Contrairement aux clichés, les Wallons sont productifs, créent des entreprises et innovent tant et plus. Dans certains domaines, ils supportent même la comparaison avec le nord du pays. Des raisons d’espérer, même si les problèmes structurels restent criants. Tour d’horizon en neuf affirmations.

La répartition des travailleurs par domaine, selon les chiffres 2017 de l’Institut des comptes nationaux, est intéressante. En Flandre, 64,7% des gens travaillent dans les entreprises, 14,4% seulement dans les administrations publiques et 17,5% sont indépendants. En Wallonie, 56,6% sont actifs dans des entreprises, 21,3% dans les administrations et 17,8% sont indépendants. En d’autres termes, il y a proportionnellement plus de Wallons dans la fonction publique, mais aussi davantage qui sont indépendants.

“Il y a un vrai dynamisme dans le secteur des indépendants, c’est indéniable, indique Pierre- Frédéric Nyst. Les gens créent leur propre emploi, tous ne sont pas non plus prêts à aller travailler en entreprise. Cela démontre aussi que le Wallon est usé par la lourdeur du système: il crée son emploi, mais se dit que cela ne sert à rien d’avoir une entreprise trop importante. Ils préfèrent travailler ‘petit’, sans représentation syndicale.” Une réalité culturelle.

