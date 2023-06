Le tribunal de Gand donne raison aux syndicats: Delhaize n’a pas respecté le droit de grève

Le tribunal de première instance de Gand a donné raison mercredi aux syndicats ACV et BBTK, qui considèrent que le droit de grève n’avait pas été respecté par Delhaize. « Cela nous donne du courage », a réagi Katrien Degryse, du syndicat socialiste.

Le 7 mars, la direction de Delhaize a annoncé son intention de franchiser les 128 magasins encore en gestion propre. Mais le personnel conteste cette stratégie et a mené des actions ces derniers mois.

De nombreuses enseignes sont longtemps restées fermées et certains supermarchés ont été confrontés à des problèmes d’approvisionnement en raison de blocages dans un centre de distribution. L’entreprise s’est alors tournée vers la justice pour interdire les piquets de grève via une requête unilatérale. Le dossier judiciaire devant le tribunal de Gand était lié à une action syndicale qui avait bloqué le magasin Delhaize de Ledeberg début mai. Un huissier avait alors été envoyé et plusieurs militants syndicaux avaient été emmenés au poste de police, menottés. Les syndicats avaient alors porté plainte.

L’affaire a été plaidée la semaine dernière. Selon les syndicats, Delhaize n’a pas respecté la loi Renault et 280 personnes seront licenciées sans concertation avec les représentants des travailleurs. Les organisations syndicales ont également dénoncé une violation du droit de grève.

Le tribunal gantois a donné raison aux syndicats mercredi. De nouvelles actions ne pourront cependant pas être menées immédiatement car Delhaize a obtenu, devant le tribunal de première instance de Bruxelles, une interdiction des piquets pour tous les magasins et centres de distribution en Belgique, valable jusqu’au 16 juin. « La victoire à Gand nous donne du courage mais Delhaize mène une guerre d’usure », a commenté Katrien Degryse. « De nombreuses personnes ont déjà quitté l’entreprise et c’est ce que Delhaize vise depuis le début. »

La syndicaliste invite également la direction à s’asseoir autour de la table, alors que le conflit social s’éternise. « Nous voulons discuter avec Delhaize de façon constructive », ajoute-t-elle.

La semaine dernière, le tribunal de première instance du Brabant wallon avait déjà donné raison au Setca, qui contestait l’utilisation de la requête unilatérale par Delhaize pour interdire les piquets de grève. Selon la décision, l’entreprise n’avait pas fourni « un seul élément concret » justifiant sa demande et ne précisait « à aucun moment la nature concrète du préjudice grave et difficilement réparable » craint lors de l’introduction de la requête.