« Le transport est un indicateur précurseur de l’état de l’économie »

La logistique, c’est bien plus que des entrepôts et des camions. La CEO du groupe Ziegler et manager de l’année Diane Govaerts évoque la modernité de son secteur, sa digitalisation et son verdissement dans l’émission Trends Talk, qui sera diffusée ce weekend sur Canal Z.

« Quand notre chiffre d’affaire augmente ou diminue, souvent, nous sommes trois mois à l’avance sur l’évolution de l’économie. » La patronne du groupe Ziegler, Diane Govaerts, invitée de l’émission Trends Talk, défend fièrement le secteur de la logistique et démonte une image souvent un peu trop passéiste à son goût.

Elle insiste notamment sur l’impact de la digitalisation de la logistique. « Notre métier de base, c’est de transporter des marchandises d’un point A vers un point B, dit-elle. Maintenant, les clients attendent de nous que nous transportions aussi le flux d’informations qui va avec ces marchandises. Ils doivent toujours savoir, en temps réel, l’état de leurs marchandises et où elles se trouvent. » Ziegler met par ailleurs au point la première plateforme de booking de transport de marchandises, comme cela existe déjà pour les voyageurs, et teste la surveillance par drones des entrepôts, pour détecter les espaces libres, les palettes endommagées etc.

Diane Govaerts détaille par ailleurs les efforts entrepris par son entreprise pour « verdir » ses activités. Cela va de l’installation de panneaux photovoltaïques sur les entrepôts (Ziegler dispose de 154 sites d’exploitation) au « zéro carbone » sur les derniers kilomètres (grâce à des camionnettes électriques et des vélos-cargos) en passant par le renouvellement de la flotte de camions et l’encouragement à l’utilisation du rail ou des barges. « Le vélo-cargo, ce n’est pas un gadget, assure la CEO de cette entreprise familiale. Il peut faire deux fois plus de livraisons en centre-ville qu’une camionnette car il peut circuler dans les piétonniers, il doit moins chercher à se garer et il peut éviter les embouteillages. Avec cela, nous montrons que durabilité peut rimer avec profitabilité. »

Ce vélo-cargo a été testé l’an dernier à Bruxelles, sur une idée d’un collaborateur. Cela illustre le style de management préconisé par Diane Govaerts, un style très ouvert et participatif. « J’essaie de cultiver cet esprit entrepreneur, toutes les idées, toutes les propositions doivent pouvoir être entendues, explique-t-elle. Cela implique beaucoup de réunions, d’interactions, pour que tout le monde ait voix au chapitre. Les gens ne doivent pas avoir peur d’émettre de nouvelles idées, même si c’est atypique. »

Ce style de management lui a valu d’être désignée manager de l’année en janvier dernier par le jury de Trends-Tendances. Elle multiplie depuis les prises de parole afin de faire rejaillir ce prix sur ses équipes et même sur l’ensemble du secteur de la logistique qui, on l’aura compris, est beaucoup plus moderne et innovant qu’on ne le pense parfois.

L’émission Trends Talk sera diffusée en boucle ce weekend sur Canal Z.