Le trafic maritime vers les ports flamands fortement perturbé par les actions syndicales

North Sea Port appelle à reprendre le dialogue



Nort Sea Port, l’entreprise qui gère les ports belge et néerlandais de Gand, Terneuzen et Flessingue, demande une reprise rapide du dialogue entre les différents partenaires afin que les écluses, actuellement perturbées par un mouvement de grève en Flandre, puissent à nouveau fonctionner. « Chaque jour où les entreprises ne sont pas approvisionnées a évidemment des conséquences économiques », s’inquiète l’autorité portuaire.



Aucun bateau de navigation intérieure ne peut, pour le moment, entrer ou sortir de l’écluse d’Evergem en direction de Gand et de Terneuzen ou inversement, informe le North Sea Port au deuxième jour des actions. « De même, aucun navire de mer ne peut naviguer vers Terneuzen et Gand en raison des actions de la rade de Flessingue, d’où est assuré le transport des pilotes maritimes vers les navires en mer ».



L’autorité portuaire demande dès lors que l’on s’efforce de parvenir à un accord. « De cette manière, l’arriéré des escales de navires pourra être résorbé. Et les opérations de déchargement et de chargement pourront reprendre. »