Le succès du coupe-faim Ozempic, une menace pour l’industrie alimentaire ?  

La popularité croissante des coupe-faim chez les patients obèses et diabétiques peut être amère pour certaines entreprises alimentaires. Les fabricants et vendeurs d’aliments sucrés et riches en calories risquent, à l’avenir, de perdre des parts de marché.

Les fabricants de produits alimentaires « malsains » pour la santé s’inquiètent de voir leurs ventes diminuer. En cause: les consommateurs qui perdent du poids grâce notamment au médicament coupe faim Ozempic, le blockbuster anti-obésité de Novo Nordisk. Ces derniers achètent en effet moins de produits caloriques et sucrés.

La tendance a déjà été observée chez le géant américain de la grande distribution Walmart, même si elle est encore limitée. « Nous constatons un léger changement dans les habitudes de consommation par rapport à la population générale« , a déclaré récemment son PDG, John Furner, à l’agence de presse Bloomberg. Selon Ramon Laguarta, directeur général de PepsiCo, l’effet est jusqu’à présent « négligeable », même si l’entreprise constate que la tendance à une alimentation plus saine incite les clients à acheter des paquets plus petits et à consommer moins de sucre et de sel.

Les entreprises alimentaires boivent la tasse

Les investisseurs s’interrogent sur l’impact des coupe-faim sur le secteur alimentaire. Certains estiment que leur popularité croissante pourrait entraîner une réduction de la consommation de produits caloriques, notamment les snacks et les boissons sucrées. Les actions de certaines entreprises alimentaires ont déjà chuté en réaction à cette tendance, de l’ordre de -8,5 % pour Mondelez (Côte d’Or, Lu, Toblerone), et -6% pour Pepsico (boissons gazeuses, chips Lay’s).

La société américaine Interstate Bakeries, à l’époque fabricante des célèbres gâteaux Twinkies et du pain Wonder, avait évoqué le populaire régime pauvre en glucides Atkins en 2004 comme l’une des causes de sa faillite, rappelle le quotidien De Standaard.

Ozempic, traitements novateur à base de Semaglutide, est à l’origine utilisé chez les diabétiques, mais il est surtout connu pour son effet coupe-faim. Les personnes qui s’en injectent chaque semaine peuvent perdre jusqu’à 15% de leur poids, selon une étude SELECT réalisée en l’espace de quatre ans, et qui a fait appel à 17.000 personnes.

Au-delà de l’industrie alimentaire, le succès de ces médicaments coupe-faim et de ses concurrents encore en développement pourrait affecter d’autres secteurs tels que la mode grande taille, l’industrie des boissons alcoolisées (bières, whisky) et même les fabricants d’équipements de dialyse. La semaine dernière, il a en effet été révélé qu’Ozempic avait également un effet bénéfique chez les patients atteints de maladies rénales. Cette nouvelle a fait chuter les actions des entreprises fabriquant du matériel de dialyse. En revanche, les compagnies aériennes se réjouissent des économies de carburant grâce à la réduction du poids moyen par passager que ces traitements pourraient engendrer…

Un potentiel de croissance énorme

Les coupe-faim n’en sont qu’au début de leur percée. Le potentiel de croissance est énorme. Quelque 50 millions d’Européens et 70 millions d’Américains sont obèses. D’ici à 2035, 7 % de la population américaine, soit environ 24 millions de personnes, utiliseraient ces médicaments, selon une étude de la banque d’affaires Morgan Stanley.

L’impact sur les supermarchés serait toutefois relativement limité. Les fabricants se rassurent en pensant que le budget qui ne sera pas dépensé en biscuits, chocolats ou autres glaces hyper riches ira probablement vers des alternatives plus saines ou vers des produits non alimentaires. Les hypermarchés comme Walmart profitent également de la croissance des ventes de ces coupe-faim grâce à leurs propres pharmacies intégrées.

Ozempic et ses variantes tels que Wegovy (pour les personnes obèses) et Rybelsus (pour les diabétiques) sont déjà de puissants moteurs de profits pour le fabricant danois Novo Nordisk. D’autres géants pharmaceutiques travaillent activement à développer leurs propres coupe-faim pour conquérir des parts de ce marché florissant.