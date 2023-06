Le spécialiste de la relation client Efficy, champion méconnu du digital

Le tsunami de faillites post-covid n’a pas eu lieu. Au contraire, pourrait même-t-on dire. Les entreprises belges ont fait preuve de résilience. Quelques portraits le démontrent. Pour le patron du groupe Efficy, spécialiste de la gestion de la relation client (CRM) comptant 600 personnes, le contexte économique est propice au rachat d’entreprises et à l’engagement de bons profils.

Nul n’est prophète en son pays. Cette maxime bien connue s’applique étonnamment à Efficy. Trop peu connu du grand public comme de l’univers business, ce spécialiste belge du CRM compte parmi nos champions du digital.

Dirigé par son fondateur Cédric Pierrard, Efficy compte aujourd’hui 600 personnes réparties sur plusieurs pays européens au gré, notamment, des acquisitions. En effet, la société s’est décidée à mener une politique de rachat pour croître. Six sociétés ont déjà été “avalées” par Efficy ces dernières années. Cette croissance externe (qui vient se coupler, bien sûr, à une croissance organique) est même aujourd’hui sa marque de fabrique. Et de 62 millions d’euros de chiffre d’affaires l’an passé, le groupe devrait grimper cette année à 70 millions. Pour 10 millions de rentabilité en 2022.

Des valorisations à la baisse

Pour atteindre ce résultat, Efficy s’est offert des acteurs en France, en Espagne, aux Pays-Bas, au Danemark et en Suède. Et cela ne devrait pas s’arrêter puisque le big boss d’Efficy prévoit de nouvelles acquisitions dans un futur proche. “Nous analysons pas mal de dossiers en ce moment et visons trois ou quatre acquisitions dans l’année qui vient, glisse Cédric Pierrard. C’est un axe de développement prioritaire pour nous. D’ailleurs, nous estimons que 60% de la croissance sur les quatre ans à venir proviendront des acquisitions!”

Et le contexte économique compliqué aujourd’hui sourit plutôt au CEO et à sa stratégie. Les valorisations des entreprises sont, de fait, plutôt à la baisse. Et pour un acteur désireux d’acheter pour intégrer, la période semble propice. “Beaucoup de nouvelles opportunités se présentent à nous, que l’on n’aurait pas pu avoir il y a peu. En effet, pas mal de vendeurs avaient des attentes totalement déraisonnables dans un contexte industriel.” Désormais, de nouveaux dossiers sont à l’analyse…

« On trouve plus facilement de bons profils sur le marché, notamment parce que de grandes entreprises ont dégraissé.” Cédric Pierrard

Mais ce n’est pas le seul point d’optimisme dans le discours de Cédric Pierrard. Selon le boss d’Efficy, quelques éclaircies se présentent aussi dans le cadre des embauches. L’acquisition de talents (numériques notamment) reste pour beaucoup de patrons un enjeu de taille. Pourtant, Cédric Pierrard est positif sur ce point. “Recruter est un peu plus facile qu’avant, estime le patron. On trouve plus facilement de bons profils sur le marché, notamment parce que de grandes entreprises ont dégraissé. De plus, avant, les Gafa et d’autres grands acteurs payaient des montants fous, qu’il nous était difficile de suivre. Aujourd’hui, il y a moins de surenchère, même si les salaires sont loin d’être bradés.”

Ajoutez à cela la croissance et la belle histoire derrière Efficy et vous comprendrez que le recrutement devient plus aisé pour le groupe. Lequel multiplie, malgré tout, les initiatives afin de se rendre plus attractif. Son nouveau concept combinant coliving et coworking en est la preuve: les employés étrangers qui viennent à Bruxelles peuvent en effet séjourner dans les espaces aménagés au sein d’Efficy pour la durée (courte ou longue) de leur visite belge. Une sorte d’office 3.0 qui dope la motivation et l’esprit d’équipe.