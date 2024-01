Le secteur touristique de la Côte satisfait des vacances d’hiver

Avec un total de 1,7 million de nuitées et quelque 550.000 touristes d’un jour ayant profité d’une escapade à la mer durant les vacances d’hiver (Noël), le secteur du tourisme à la Côte a le sourire. Et pour cause: une augmentation de 5% a été enregistrée par rapport à l’année dernière, ressort-il des chiffres partagés samedi matin par l’organisme provincial Westtoer.

Durant les deux semaines de vacances, ce sont les jours entre Noël et Nouvel An qui ont été les plus prisés. Au total, 1,7 million de nuitées ont été enregistrées, soit une augmentation de 5% par rapport à 2022. Comme chaque année, c’est la nuit de la Saint-Sylvestre qui a accueilli le plus de monde. Les hôtels du littoral ont enregistré un taux d’occupation moyen de 70% pour la fin de l’année, un chiffre stable par rapport à l’an passé. Le nombre de touristes étrangers est, lui, en hausse de 12% par rapport aux vacances d’hiver précédentes.

Malgré la météo morose

Malgré une météo pour le moins morose, le littoral a vu défiler 550.000 touristes d’un jour, soit là aussi, une hausse de 5%, selon l’office de tourisme de Flandre occidentale. L’affluence a été la plus élevée les mardi 26 décembre et samedi 30 décembre, avec à chaque fois quelque 60.000 personnes ayant opté pour une petite cure d’iode à la Côte belge. D’après Westtoer, les événements organisés par différentes communes côtières, comme l’exposition sur James Ensor à Ostende, ont attiré les foules. « Le littoral se positionne plus que jamais comme une destination populaire quatre saisons », estime Sabien Lahaye-Battheur, présidente de Westtoer.