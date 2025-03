La société diamantaire américaine Laurelton Diamonds prévoit de licencier 26 de ses 42 travailleurs sur son site installé dans le quartier diamantaire d’Anvers. Elle invoque la crise du secteur du diamant, causée par la concurrence des diamants synthétiques nettement moins chers et par la baisse de la demande des États-Unis et de la Chine, lit-on jeudi dans la Gazet van Antwerpen.

Laurelton Diamonds est une société qui trie les diamants et détermine quelles pierres conviennent à un bijou particulier. Elle fait partie de la marque de bijoux Tiffany and Co, qui elle-même est une filiale du groupe Louis Vuitton. En 2018, la société diamantaire avait déjà procédé à une restructuration à Anvers. L’atelier de meulage avait été fermé et plus de 20 personnes avaient alors perdu leur emploi.