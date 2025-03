Le secteur des soins est celui où l’âge de la pension le plus élevé

Le secteur des soins de santé est celui où l’âge du départ à la pension est le plus élevé, selon une étude du groupe RH Acerta. En 2024, l’âge moyen de départ à la pension des travailleurs du secteur des soins et de l’aide sociale est de 63,62 ans.

Juste derrière, le secteur Horeca affiche un âge moyen de départ à la pension de 63,57 ans. Le secteur financier (63,55 ans) et la chimie, pharmacie, énergie (63,31 ans) enregistrent aussi des âges de départ relativement élevés.

A noter que depuis 2020, l’âge moyen de départ dans les soins est resté relativement stable, oscillant entre 63,71 ans en 2020 et 63,62 ans en 2024.

Aujourd’hui, 84,2 % des travailleurs sous contrat à durée indéterminée dans le secteur des soins sont des femmes. Parmi les nouveaux travailleurs de 2024, on compte 83,16 % de femmes et 16,4 % d’hommes. Seuls 20,77% des nouveaux travailleurs du secteur ont moins de 25 ans, tandis que plus de la moitié ont plus de 35 ans.