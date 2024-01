Le Real Madrid, nouveau roi du foot business

Avec plus de 800 millions d’euros de chiffres d’affaires, le Real Madrid est le club de football qui a engrangé le plus de revenus au monde l’an dernier, selon le Football Money League 2024 de Deloitte.

Et à la fin, c’est le Real Madrid qui gagne. Le club madrilène n’est pas seulement performant sur la pelouse, il l’est aussi sur le terrain du business. C’est ce qui ressort du dernier Football Money League de Deloitte. Selon cette 27ème édition du rapport annuel sur le foot business établi par la firme de conseil, le club madrilène se hisse cette année sur la première marche du podium des clubs les plus riches de la planète avec un chiffre d’affaires de 831 millions d’euros en 2022-2023, contre 713 millions sur la même période. Une performance qui s’explique, selon Deloitte, par une forte progression des recettes commerciales et l’augmentation de la fréquentation des stades à la suite de l’assouplissement des restrictions liées à l’épidémie de covid-19, pendant laquelle beaucoup de rencontres se sont déroulées devant des tribunes vides.

La Premier League à l’honneur

Le club de Thibaut Courtois devance ainsi Manchester City et notre autre Diable Rouge Kevin De Bruyne, lauréat de la dernière Ligue des Champions qui affiche 826 millions d’euros. Le Real devance également le Paris-Saint Germain qui intègre pour la première fois le top 3 avec un chiffre d’affaires de 802 millions d’euros.

Suivent ensuite dans l’ordre Barcelone (800 millions), Manchester United (746 millions), le Bayern de Munich (744 millions), Liverpool (683 millions), Tottenham (631 millions), Chelsea (589 millions) et Arsenal (533 millions) qui complètent le top 10. Un top 10 dominé donc par six clubs évoluant en Premier League.

Inutile de préciser qu’aucun club belge ne fait bien évidemment partie de ces dix premiers clubs du classement. Pas plus que Bruges ou Anderlecht ne font partie du top 20 dans lequel on retrouve encore deux clubs anglais (Newcastle et West Ham), quatre clubs italiens (Juventus, AC Milan, Inter et Naples), deux clubs allemands (Borussia Dortmund et Eintracht Francfort), un club espagnol (Atletico Madrid), tandis que l’Olympique de Marseille pointe à la vingtième place avec 258 millions d’euros.

Billetterie et merchandising

Au total, ces vingt clubs les plus performants financièrement recensés par Deloitte ont généré un chiffre d’affaires record de 10,5 milliards d’euros, soit une hausse spectaculaire de 14 % par rapport à la saison précédente. Des records en billetterie (1,9 milliard d’euros), et surtout le merchandising (4,4 milliards), expliquent cette accélération des revenus.

A titre d’exemple, le Real Madrid a vu pour la première fois de son histoire les recettes commerciales franchir la barre des 400 millions d’euros, à comparer avec les 306 millions générés par les droits TV. Si les supporters se sont en effet pressés dans les stades après la fin des restrictions sanitaires de la pandémie, les revenus perçus sur les droits de diffusion TV ont en revanche stagné, précisent les experts de Deloitte.