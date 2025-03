Le projet d’augmentation de capital de Bayer est mal reçu, le cours dérape

Le chimiste Bayer dérapait à la bourse de Francfort vendredi après avoir demandé une importante augmentation de capital à ses actionnaires, face à la menace financière des innombrables procès liés au glyphosate aux Etats-Unis.

La cote de Bayer, au sein de l’indice Dax, lâchait 7,42% vers 12H50 GMT, autour de 23 euros par action, après avoir perdu jusque 10,6%

Le groupe de Leverkusen veut augmenter de 35% ses fonds propres et en demandera l’approbation lors de son assemblée annuelle en avril, d’après une lettre de Norbert Winkeljohann, président du conseil de surveillance de Bayer.

“Alors que nous travaillons à limiter les litiges, nous nous trouvons dans une situation où nous pourrions avoir besoin de capitaux rapidement”, explique l’intéressé.

Cette demande de renflouement, inhabituellement élevée, “vise à gérer les risques financiers” des litiges et non pas à financer des acquisitions, s’est engagé M. Winkeljohann. Les soucis judiciaires et financiers se sont multipliés pour Bayer depuis le rachat de l’américain Monsanto en 2018, à l’origine de l’herbicide controversé Roundup à base de glyphosate

Au total, l’Allemand a dû verser plus de 10 milliards de dollars en dommage et intérêts à cause de cette substance supposée cancérigène, ce que le groupe nie. Et les procès continuent d’affluer : 67.000 sont toujours en cours pour 114.000 résolus d’après un décompte du site de Bayer fin janvier.

Bayer, qui veut réaliser 2 milliards d’économies annuelles à partir de 2026, demeure endettée à hauteur de 32,6 milliards d’euros.