Le point sur l’évolution de la population des entreprises belges au premier semestre 2023

Le dynamisme et la résilience des entreprises belges ont souvent été soulignés ces dernières années. On peut certainement s’en réjouir.

Le point sur nos nouveaux starters

Même s’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions définitives sur les créations d’entreprises, il semble qu’il faille constater à ce jour un certain essoufflement durant cette première moitié de 2023. Les starters sont encore là bien sûr, mais en légère diminution par rapport à 2022 (-1,69%). Il faut généralement attendre 3 mois pour avoir des chiffres stabilisés. On peut donc encore espérer combler une partie de ce déficit.

Deux sources d’inquiétude se profilent cependant :

Les entreprises internationales boudent un peu la Belgique. On en compte 2.864 nouvelles en ce premier semestre, contre 3.235 l’année passée et 3.983 en 2021. Cette baisse de 11,47% nous ramène quasiment aux chiffres de 2020 (2.661 créations), année de misère pour cause de pandémie. La Belgique perd manifestement en attractivité et c’est inquiétant.

Bruxelles est en baisse de 7,01% avec 6.537 starters, contre 7.030 en 2022 et 7.405 en 2021. On peut être certain qu’on ne comblera pas le déficit dans les semaines à venir. La capitale souffre certainement des nouvelles habitudes en matière de télétravail, qui contraint moins de monde à faire la navette tous les jours. Et puis il y a la mobilité, qui reste un problème majeur.

La tendance est la même du côté des personnes morales et des indépendants.

On notera toutefois une sorte de basculement dans la province de Namur. On y compte 937 nouvelles personnes morales (+11,41%) soit quasiment la performance de 2021 (939), alors que, du côté de ses indépendants, on est à -11,78% (1.093 contre 1.239 en 2022).

Le Brabant flamand attire manifestement les entreprises qui boudent la capitale. On y compte 4.255 nouvelles sociétés (+5,87%), soit plus que les 5 dernières années, 2021 y compris (3.960). En plus, c’est la seule province dont le nombre de nouveaux indépendants est supérieur à l’année passée, soit 3.291 (+0,27%). C’est la province la plus attractive du pays en ce moment.

Les arrêts d’activité

Du côté des arrêts d’activités, c’est l’accalmie. On en compte 3,87% de moins qu’à la même période de l’année passée. Mais cela en fait 48.096 quand même et les chiffres ne sont pas encore stabilisés.

Le Brabant flamand fait ici aussi figure d’exception, en étant la seule province qui voit ses chiffres augmenter (+1,69%) avec 4.938 arrêts. Et ce sont principalement les personnes morales qui y arrêtent leurs activités : 1.385, soit une augmentation de 6,13%. Les indépendants font jeu égal avec 2022, à 3.553 unités.

On note aussi une forte augmentation du côté des entreprises internationales : 958 arrêts, soit une augmentation de 26,39%. Cela confirme la morosité constatée du côté de leurs nouvelles installations.

Les provinces de Liège et du Luxembourg font, elles, beaucoup mieux qu’en 2022, avec respectivement -10,24% (3.963 arrêts) et -16,30% (791).

L’évolution nette

La population totale continue donc de croître de belle manière. 15.318 entreprises actives en plus, soit 5,85% sur le semestre. 2021 exclue (année de rattrapage), ce nombre est assez stable depuis 5 ans. En pourcentages toutefois, cela diminue vu qu’il y a de plus en plus d’entreprises actives dans le pays.

Les faillites

Du côté des faillites, on enregistre dans le pays 5.340 jugements. C’est une hausse de 5,40% par rapport au premier semestre de 2022. On n’est toujours pas aux chiffres de 5.919 jugements en 2019, dernière année de référence en la matière.

Il faut ici constater de fortes disparités suivant les provinces.

Liège (500 ou +32,85%), Luxembourg (65 ou +25%), La Flandre occidentale (700 ou +20,78%) et le Brabant flamand (554 ou +53,10%), connaissent des hausse spectaculaires.

Par contre, Bruxelles (775 ou –26,01%) et, dans une moindre mesure, Anvers (1.077 ou -4,45%) sont les deux seules provinces en recul.

N’y voyons cependant pas un signe de meilleure santé du tissu économique. Il y a là-bas certainement plutôt des problèmes de détection et de moyens, qui retardent la prise de jugements.

Au niveau sectoriel, on note les difficultés des secteurs suivants en ce premier semestre 2023 :

Construction générale de bâtiments résidentiels : 267 (+13,20%)

Commerce de détail d’automobiles et d’autres véhicules automobiles légers ( < 3,5 tonnes ) : 83 (+33,87%)

Restauration à service complet : 328 (+27,25%)

Restauration à service restreint : 332 (+14,88%)

Autres activités de poste et de courrier : 79 (+23,44%)

Coiffure : 87 (+35,94%)

Les chiffres sont assez stables chez les cafés et bars : 262 (+3,57%), mais restent importants.

Et pour conclure

Quelques tendances semblent se dessiner :