Le plan social approuvé chez Cisco, où 124 employés ont perdu leur emploi

Le plan social négocié pour 124 travailleurs sur 450 chez Cisco a été approuvé quasi unanimement (96%), indiquent vendredi les syndicats chrétiens francophone CNE et flamand ACV Puls. Ils regrettent de ne pas avoir réussi à diminuer le nombre de travailleurs licenciés.

Le leader mondial en réseaux informatiques et en cybersécurité avait annoncé au mois de novembre son intention de licencier 124 salariés sur 450 en Belgique, dans le cadre d’une réduction des effectifs de 7% au niveau du groupe d’ici juillet 2025. Cette décision implique la fermeture du centre d’assistance technique basé à Machelen, en périphérie de Bruxelles, qui représente une centaine d’emplois et qui était moins sollicité par les clients européens.

Une procédure accélérée

En front commun, les syndicats ont alors directement mis en œuvre un plan de travail qui consistait à ne poser que le minimum de questions spécifiquement utiles en vue de la négociation d’un plan social et de reprendre ensuite le processus d’information et consultation. Une démarche que la CNE et l’ACV Puls expliquent par le fait que plusieurs travailleurs souhaitaient être fixés très rapidement sur leur situation afin de pouvoir commencer un nouvel emploi ailleurs. Nombre d’entre eux sont en effet soumis à l’obligation de détenir un permis de travail pour rester sur le territoire belge.

À l’issue de la négociation, les syndicats regrettent de n’avoir pas réussi à diminuer le nombre de travailleurs licenciés.

Pour le personnel non concerné par le licenciement, un filet de sécurité leur est aussi donné puisque le plan social, avec toutes ses composantes, restera d’application jusque fin 2028 en cas de licenciement individuel.