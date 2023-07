Le  personnel dans l’horeca a augmenté d’environ 20% en un an

Selon une analyse annuelle réalisée par ACERTA, une entreprise de services RH, auprès de 2 500 établissements horeca belges, il y a eu une augmentation d’environ 20% du nombre de personnes actives dans le secteur de l’horeca en juin par rapport à l’année précédente.

Quarante pour cent des travailleurs y sont employés sous contrat fixe, tandis que trois sur dix sont des étudiants et les flexi-jobs représentent environ un quart du personnel horeca.

ACERTA note une nette augmentation du nombre de travailleurs en flexi-jobs par rapport aux années précédentes. Leur proportion est passée d’un sur cinq à un sur quatre en un an. Olivier Marcq, expert juridique chez ACERTA Consult, souligne l’importance des étudiants et des travailleurs en flexi-jobs pour faire face à la pénurie de main-d’œuvre et aux fluctuations saisonnières. Cependant, il souligne également la nécessité pour les établissements horeca d’avoir une base solide de personnel sous contrat fixe. Il est avantageux pour l’horeca d’être un employeur principal attractif en offrant des contrats fixes.

ACERTA rappelle que les pouvoirs publics ont mis en place des mesures financièrement avantageuses pour encourager l’utilisation de contrats fixes dans le secteur.