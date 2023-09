Le Palais 12 est mort, vive l’ING Arena !

La célèbre salle de concerts bruxelloise change officiellement de nom aujourd’hui, avec un tout nouveau logo en guise de virage commercial.

On vous en parlait il y a tout juste deux mois, c’est désormais acté. Ce 14 septembre, le Palais 12 devient officiellement l’ING Arena, avec un tout nouveau logo fraîchement installé sur sa façade : trois carrés concentriques qui évoquent les gradins de la salle de spectacles et une touche orange censée rappeler, évidemment, la couleur de la banque.

C’est donc une nouvelle étape pour ce temple de la musique situé sur le plateau du Heysel à Bruxelles : après 10 ans d’existence, plus de 300 concerts et deux millions de spectateurs au compteur, l’ancien Palais 12 prend un virage un peu plus commercial, dans la grande tendance du naming. Véritable opération win-win, cette technique marketing consiste à associer le nom d’une marque à un stade ou une salle de concert, moyennant une rétribution financière aux propriétaires de ces infrastructures de loisirs. Dans le cas présent, ING va doper considérablement sa visibilité dans le paysage culturel (on dira désormais « Angèle bientôt en concert à l’ING Arena ») et Brussels Expo (l’ASBL qui gère tout le Parc des Expositions sur le plateau du Heysel) recevra en échange une belle enveloppe de la part de la banque au lion. Selon nos informations, ING Belgique débourserait en effet entre 700.000 et 900.000 euros pour an pour cette opération de naming qui va la conduire, dans un premier temps, jusqu’en l’an 2030.

Un changement dans la continuité

Portée par le slogan « New name, same emotion » (« Nouveau nom, même émotion »), la campagne de lancement de l’ING Arena entend refléter « la continuité du partenariat historique et solide avec Brussels Expo », dixit la banque qui aime rappeler qu’elle est sponsor de la salle depuis le tout début. Une continuité que souligne également le patron de l’ancien Palais 12 : « Nous pouvons être fiers du chemin parcouru en 10 ans, main dans la main avec ING qui a d’emblée cru dans le potentiel de notre ambitieux projet, conclut Denis Delforge, CEO de Brussels Expo. Ce nouveau naming puissant va faire briller la salle en Belgique et au-delà de nos frontières. Nous sommes donc fiers d’associer la marque ING Arena à ce lieu emblématique de musique, de spectacles et de sport à Bruxelles. »