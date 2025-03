À l’été 2020, en pleine crise du COVID-19, Le Pain Quotidien était au bord de la faillite. Cinq ans plus tard, la chaîne de restauration axée sur l’alimentation saine affiche une solide reprise, soutenue par une expansion à l’internationale ambitieuse. Selon Annick Van Overstraeten, la CEO du Pain Quotidien, “2024 a été une très belle année. Et en 2025, la croissance va encore s’accélérer.”

Depuis plus de trois décennies, le Pain Quotidien œuvre à sa présence à l’international. Tout commence en 1990 avec une première boutique à Bruxelles, rue Antoine Dansaert. Fondée par Alain Coumont (64 ans), la marque axé sur des produits de boulangerie sains a depuis ses débuts mis l’accent sur la durabilité. La farine biologique, le sel de mer, l’eau et le levain sont les ingrédients de base des produits qui sont aujourd’hui encore fabriqués de manière artisanale dans une boulangerie à Ninove. La filiale L’Atelier du Pain (SA) emploie environ 80 personnes. Les produits ne sont pas seulement destinés aux magasins en Belgique, mais aussi à ceux en France et aux Pays-Bas.

Sauvetage et restructuration financière

La pandémie de COVID-19 va durement frapper l’entreprise la poussant au bord de la faillite. En juin 2020, deux actionnaires de référence vont racheter les actifs restants des anciens propriétaires. Le fonds d’investissement M80 Capital en devient le principal actionnaire. Ce fonds, spécialisé dans les entreprises du Benelux et de la France, détient notamment une participation dans le spécialiste des ressources humaines SD Worx.

L’actionnaire Cobepa, qui détenait déjà une part du capital, va conserver sa position. Cobepa est une holding d’investissement, dont l’actionnaire majoritaire est la famille de Spoelberch, l’un des actionnaires de référence du géant brassicole AB InBev. M80 Capital et Cobepa injectent alors 16,5 millions d’euros pour financer le redressement de la chaîne de boulangerie via une nouvelle holding centrale, Brunchco 21 (SA).

En août 2020, c’est une figure du secteur qui est nommée à la tête de l’entreprise. Annick Van Overstraeten (59 ans), forte d’une expérience chez Quick et Lunch Garden, rejoint la société, convaincue du potentiel du concept de la chaîne de boulangerie.

Une nouvelle augmentation de capital

En décembre 2020 prend place une nouvelle augmentation de capital de 4,5 millions d’euros. Lors de cette levée de fonds, le top management investira sur fonds propres, témoignant de sa confiance dans la relance de l’entreprise. Outre la CEO, cinq autres membres de la direction prendront une participation. Le fondateur Alain Coumont rachètera lui un petit lot d’actions de Brunchco 21.

À cette occasion, la société Coxcomb Red (SA) entre elle aussi au capital, devenant ainsi le troisième plus grand actionnaire. Cette société regroupe onze actionnaires, parmi lesquels plusieurs cadres de la société de conseil en management Nova Reperta. Dirk Van Praag, issu de la famille fondatrice de l’ancienne enseigne d’électroménager, détient 22 % des actions de Coxcomb Red, tout comme la holding d’investissement bruxelloise Finance & Invest Brussels (anciennement Société Régionale d’Investissement de Bruxelles SRIB).

Avec l’ensemble de ces actionnaires, les fonds propres s’élèvent alors à près de 21 millions d’euros. Ce ne sera pas de trop pour faire face à l’impact de la pandémie, puisque le bilan consolidé de Brunchco 21 affichait, fin 2023, une perte reportée de plus de 14 millions d’euros. Ce bilan sera déposé tardivement, le 23 décembre de l’année dernière seulement, auprès de la Banque nationale.

En Belgique, France et aux Pays-Bas, Le Pain Quotidien exploite à la fois des magasins en propre et des franchises. En revanche, au Royaume-Uni, les restaurants détenus en propre ont été quasiment tous fermés en 2023, à l’exception d’un seul, en raison de pertes persistantes. L’enseigne a pu continuer à vendre ses produits, mais la consommation sur place était impossible en raison des restrictions liées à la pandémie.

La CEO Annick Van Overstraeten ne manquera pas d’exprimer dans Trends son mécontentement face aux règles sanitaires incohérentes appliquées dans les quatre principaux marchés où l’enseigne est active. Et pointera une communication gouvernementale plus claire dans les pays voisins et des aides publiques plus élevées pour le secteur de l’horeca, notamment aux Pays-Bas.

Un virage vers le modèle de franchise pour maximiser la rentabilité

Aujourd’hui, le ciel semble sans nuages pour Le Pain Quotidien, soulignent la CEO et son directeur financier, Frank Gysbrechts (56 ans). « Nous sommes aujourd’hui une entreprise très saine, » déclare Annick Van Overstraeten. « Les coûts sont maîtrisés et nous visons une croissance solide et prudente. 2024 a déjà été une très belle année. Et en 2025, la croissance devrait s’accélérer de plus belle. »

Les revenus d’exploitation ont diminué en 2024 pour atteindre 80 millions d’euros, mais les bénéfices ont augmenté. Cette baisse des revenus d’exploitation est due à la fermeture des restaurants en propre au Royaume-Uni. « Le Royaume-Uni a eu un impact négatif de 2 millions d’euros sur les résultats en 2023 », précise le directeur financier Frank Gysbrechts. « Nous avons encore un restaurant au Royaume-Uni, à la gare Eurostar de St Pancras à Londres. Celui-ci a toujours été rentable. Il a apporté une contribution positive à l’EBITDA de plus de 500 000 euros. Brunchco 21 a enregistré un EBITDA consolidé de 3,1 millions d’euros en 2023. En 2024, ce chiffre devrait atteindre 8,4 millions d’euros. »

La chaîne de boulangerie mise surtout sur la croissance via les franchises. La liste des franchises est déjà impressionnante. « Ces franchises génèrent des revenus en royalties pour Brunchco 21 », explique Annick Van Overstraeten. « Les royalties représentent un pourcentage du chiffre d’affaires des magasins franchisés. Nos revenus provenant des royalties ont augmenté l’année dernière pour atteindre 11,4 millions d’euros, contre 8,7 millions d’euros en 2023.

Si l’on inclut le chiffre d’affaires de tous ces restaurants franchisés, cela représente un total de 275 millions d’euros. Nous nous orientons de plus en plus vers un modèle franchisé. Par le passé, Le Pain Quotidien privilégiait un modèle d’affaires avec des restaurants en propre. Nous optons désormais pour des partenaires solides dans différents pays. »

Perspectives de croissance et expansion internationale

« Selon moi, c’est le seul modèle qui est véritablement efficace pour l’expansion à l’international », déclare Annick Van Overstraeten. « Car il faut mettre en place une structure et un personnel dans un pays que je connais moins bien. Ces partenaires locaux ont les contacts politiques appropriés et connaissent bien les villes et les bons emplacements. Je peux connaître une ville à l’étranger, mais jamais aussi bien qu’un franchisé local. Nous n’avons plus que des restaurants en propre en Belgique, ainsi que quelques-uns en France et aux Pays-Bas. »

Le Pain Quotidien souhaite également poursuivre son développement en France via des franchises. De nouveaux magasins seront ouverts dans des gares à Paris et à l’aéroport de Bordeaux. À Lyon et Marseille, deux autres franchises seront également lancées.

En Amérique latine, des pays comme l’Argentine, le Brésil et le Mexique montrent une forte croissance. Le leader du marché, avec 49 restaurants, reste les États-Unis. Les nouveaux marchés lointains incluent l’Inde et l’Arabie Saoudite. « L’Inde possède plusieurs villes à fort pouvoir d’achat », souligne Annick Van Overstraeten. Début mars, la CEO s’est rendue en Inde pour la signature d’un premier contrat. « À Mumbai, nous ouvrirons notre premier magasin en avril. Un second suivra en juin. Au cours des sept prochaines années, nous souhaitons ouvrir cent restaurants en Inde. Ensuite, ce seront des pays comme l’Azerbaïdjan, le Kazakhstan et l’Ouzbékistan – des pays avec des villes prospères. Nos concepts axés sur la convivialité et l’alimentation de qualité rencontrent un grand succès là-bas. Le premier restaurant en Arabie Saoudite ouvrira à Riyad. Tous ces restaurants porteront la marque Le Pain Quotidien. »