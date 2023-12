Le nombre de PME a augmenté de plus de 25% en dix ans

On dénombrait près de 1,31 million de PME actives en Belgique à la fin de l’année 2022, ce qui représente une augmentation de 26,6% en dix ans, selon le rapport annuel PME 2023 publié par UCM, Unizo et Graydon. La Flandre affiche le meilleur taux de croissance en dix ans (+21,6%), suivie par Bruxelles (+15,1%) et la Wallonie (12,9%).

En 2022 également, la Flandre était en tête, avec 710.831 PME enregistrées sur son territoire, soit plus de la moitié des petites et moyennes entreprises en Belgique (54,4%). Le nord du pays enregistre une augmentation de 17.952 PME par rapport à l’année 2021 (+2,6%).

La Wallonie comptait quant à elle 322.844 PME, soit 24,7% de l’ensemble des PME du pays ou une PME belge sur quatre. Par rapport à l’année 2021, la Wallonie comptait 5.722 PME de plus (+1,8%).

Bruxelles fermait la marche, avec 135.827 PME dénombrées en 2022, ce qui représentait 10,4% du total des PME belges et une progression de 839 PME en comparaison avec l’année 2021 (+0,6%).

Il ressort du rapport que seule Bruxelles enregistre un taux de croissance annuel du nombre de PME (0,6%) inférieur au taux de croissance annualisé sur la période 2013-2022 (1,5%).

PME pas localisable

En outre, 10,6% des PME enregistrées en Belgique ont des sièges dont la localisation est inconnue. « Autrement dit, une PME sur dix n’est donc pas localisable, ce qui pose un réel problème pour la mise en place de politiques entrepreneuriales au niveau du pays, des régions et/ou des territoires ciblés », souligne l’étude. « Cette part est en augmentation d’année en année. Elle a d’ailleurs dépassé le nombre de PME enregistrées à Bruxelles en 2022. »

En 2022, sur les 1.307.788 PME belges actives, 53,3% exerçaient en société. Plus de 610.000 propriétaires de PME en Belgique ont donc choisi d’exercer leur activité en personne physique, ce qui représente 46,7% de l’effectif total des PME belges.

Par ailleurs, les PME dans les trois régions du pays sont majoritairement actives dans le secteur des services. « Les services aux entreprises et l’immobilier représentent une PME sur 2 dans le secteur des services en Belgique. Viennent ensuite les services à la personne et les technologies de l’information et de la communication (TIC)« , souligne le rapport. Le deuxième secteur le plus représenté est celui de la construction.