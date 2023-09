Le nombre de faillites a augmenté pendant les mois d’été

Le nombre de faillites continue d’augmenter en Belgique, selon les chiffres des mois d’été publiés vendredi par le bureau d’études Graydon. En juillet et août, 682 déclarations de faillite ont été prononcées en Flandre, un nouveau record et une progression de 21% par rapport à la même période l’année dernière. La hausse a également concerné Bruxelles (+32% pour atteindre 181 entreprises) après une tendance à la baisse les mois précédents, et la Wallonie (+26%, 269 au total).

La construction reste un secteur particulièrement vulnérable avec la faillite de 1.367 entreprises depuis le début de l’année, un autre record. Le secteur des transports a également enregistré son plus grand nombre de faillites en 2023 (420). Le commerce automobile et les garages comptent eux 238 faillites.

Jeunes entreprises

De plus en plus de jeunes entreprises font par ailleurs faillite, un phénomène qui caractérise surtout la Flandre, analyse Graydon. « Les entreprises de zéro à quatre ans représentent 46,7% du nombre total de faillites », précise le bureau d’études. Beaucoup ont été créées juste avant le coronavirus et ne disposaient donc pas des « coussins » nécessaires pour traverser cette période difficile. La chasse aux entreprises frauduleuses lancée par le tribunal de l’entreprise de Bruxelles constitue une autre raison.