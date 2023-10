Le Nobel d’économie à l’Américaine Claudia Goldin pour ses recherches sur la place des femmes sur le marché du travail

Le prix Nobel d’économie a été décerné lundi à l’Américaine Claudia Goldin pour ses travaux sur la place des femmes sur le marché de l’emploi.

La lauréate, troisième femme à remporter le prix, a « fait progresser notre compréhension de la situation des femmes sur le marché du travail », a annoncé le jury Nobel.

« Les recherches de Claudia Goldin nous ont donné un aperçu nouveau et souvent surprenant du rôle historique et contemporain des femmes sur le marché du travail », a-t-il précisé. « Claudia Goldin a fouillé dans les archives et recueilli plus de 200 ans de données sur les Etats-Unis, ce qui lui a permis de montrer comment et pourquoi les différences de revenus et de taux d’emploi entre les hommes et les femmes ont évolué au fil du temps« , a noté Randi Hjalmarsson, du jury Nobel.

Professeure d’économie à Harvard

Claudia Goldin, 77 ans, est professeure d’économie à l’Université Harvard et directrice du programme de développement de l’économie américaine au National Bureau of Economic Research. Goldin a été présidente de l’American Economic Association en 2013-2014.

En 1990, elle est devenue la première femme à être nommée au département d’économie de Harvard.

Goldin est surtout connue pour son travail sur le rôle des femmes dans l’économie américaine. Ses recherches portent sur des sujets tels que la main-d’œuvre féminine, l‘inégalité des revenus, l’éducation et l’inégalité de salaire entre les hommes et les femmes.

BREAKING NEWS

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2023 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Claudia Goldin “for having advanced our understanding of women’s labour market outcomes.”#NobelPrize pic.twitter.com/FRAayC3Jwb — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 9, 2023



La troisième lauréate

Le prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel, communément surnommé « prix Nobel d’économie », récompense chaque année depuis 1969 une ou plusieurs personnes pour leur contribution exceptionnelle dans le domaine des sciences économiques.

Le Nobel d’économie n’a été attribué qu’à trois femmes jusqu’à présent. L’Américaine Elinor Ostrom fut la première femme à recevoir ce prix en 2009. En 2015, la chercheuse française Esther Duflo était la deuxième femme sacrée.

L’an dernier, le prix était allé à Ben Bernanke, ancien président de la banque centrale américaine (Fed) et ses compatriotes Douglas Diamond et Philip Dybvig, pour leurs travaux sur les banques et leurs sauvetages nécessaires durant les tempêtes financières

Comme les autres Nobel, le prix est doté de 11 millions de couronnes suédoises (920.000 euros), à partager en cas de colauréats, soit la plus haute valeur nominale (dans la devise suédoise) dans l’histoire plus que centenaire du prix.