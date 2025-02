Le modèle de PostNL n’est “plus tenable”

Le bénéfice net de PostNL a chuté de deux tiers en 2024 pour atteindre 18 millions d’euros en raison d’une forte baisse des revenus pour la division courrier, a annoncé lundi l’entreprise.

Le résultat d’entreprise (ebit normalisé) a atteint 53 millions d’euros l’année dernière, soit une baisse de 43% par rapport à 2023. Des chiffres bien inférieurs aux attentes des analystes.

Demande de soutien gouvernemental

PostNL avait précédemment alerté sur la forte baisse attendue de son bénéfice annuel et avait demandé vendredi au gouvernement néerlandais un soutien de plusieurs dizaines de millions d’euros, car son activité de distribution de courrier est devenue déficitaire. Cette demande a été immédiatement refusée.

“Nous continuerons à faire ce que nous pouvons dans cette situation et nous avons fait une proposition claire pour un service postal qui résiste à l’épreuve du temps et qui réponde aux besoins des consommateurs”, a ajouté Mme Verhagen. “PostNL comprend que le gouvernement doive soigneusement peser l’avenir de la distribution de courrier, mais nous insistons sur le fait que sans intervention, ce service postal n’est pas viable et exerce une pression disproportionnée sur PostNL.”

Perspectives et développement international

L’entreprise postale a vu son activité courrier se contracter de 8% en 2024, avec une chute des revenus d’environ 30 millions d’euros dans cette section. PostNL s’attend à ce que cette diminution des résultats du service postal se poursuive en 2025 et provoque une perte sur l’ensemble de l’année. La section colis a, elle, connu une croissance, avec une hausse de 7% du volume de colis, soit un peu moins qu’attendu.

PostNL compte donc développer davantage son activité de livraison de colis, notamment en élargissant son réseau de distributeurs automatiques aux Pays-Bas. Les possibilités internationales sont également évoquées, avec, par exemple, une présence renforcée en Belgique.

Mme Verhagen sera remplacée à la tête de l’entreprise par le directeur financier, Pim Berendsen, en avril. Ce dernier estime que PostNL devrait réaliser en 2025 un bénéfice similaire à celui de l’année précédente.