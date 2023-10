Le groupe Gaming1 ouvre un second Sportsbar à Herstal

Le groupe Gaming1 continue sa diversification dans l’Horeca et ouvre un second Odds Sportsbar en région liégeoise. Trois autres devraient suivre dans les prochains mois.

Avec comme thématique « le sport, le food, le fun », le Odds Sportsbar propose depuis quatre ans déjà son concept à Boncelles, en région liégeoise. Le succès de ce bar sportif a donné à la marque, filiale du groupe Gaming1, l’envie d’ouvrir un second établissement à Herstal. L’emplacement ne doit rien au hasard, puisque le groupe a toujours eu à coeur de s’engager dans le redéploiement socio-économique de la Wallonie. Malgré des ambitions internationales, le groupe liégeois n’oublie donc pas son ancrage liégeois.

Comme le précise Emmanuel Mewissen CEO de Gaming1 dans Trends Tendances, «notre ancrage wallon est inscrit dans notre ADN et le fait de rester à Liège est une forme de loyauté à la région qui nous a vu naître. L’objectif du groupe est de participer au redéploiement socioéconomique de la Région wallonne. En tant qu’entrepreneur, c’est une des missions que je me suis données. ». Or implanter un nouveau bar précisément à cet endroit permet justement de contribuer à un quartier de Coronmeuse en pleine redynamisation.

Leader sur le marché belge des jeux de hasard

Le groupe, qui exploite les salles de jeu Circus mais aussi les casinos de Namur et de Spa, cultive une expertise décennale en termes d’entertainement. Il n’aura fallu que quelques années pour que Gaming1 devienne leader sur le marché belge des jeux de hasard en proposant une offre originale mixte on et off-line de jeux de casinos, de paris sportifs et de poker. Et donc plus récemment aussi d’horeca. Grâce à ses différentes marques, l’entreprise souhaite proposer une offre de divertissement toujours plus complète et complémentaire. Ce second Sportsbar s’inscrit donc dans une continuité logique pour Gaming1 qui doit beaucoup à sa stratégie omnicanal. Soit développer les activités online tout en se servant des sites de jeux en ligne pour ramener le client vers les activités terrestres. Le groupe ne compte par ailleurs s’arrêter en si bon chemin puisque l’ouverture d’autres Odds sont prévues : un encore cette année et deux autres pour l’année prochaine.