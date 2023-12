Le grand plan d’Elia

Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité belge investira 9,4 milliards d’euros dans le réseau belge et plus de 20 milliards dans le réseau allemand dans les cinq prochaines années.

Elia, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité belge, vient de dévoiler, comme à son habitude à pareille époque, son plan d’investissements sur les cinq prochaines années. Il y est question de près de 30 milliards d’euros de nouveaux investissements d’ici à la fin 2028. La majeure partie (20,7 milliards) sera dédiée à la transformation du réseau électrique allemand, dont Elia gère environ un tiers par l’intermédiaire de sa filiale 50 Hertz.

La décarbonation s’accélère chez nos voisins et de nombreux nouveaux projets vont être déployés pour des investissements globaux dépassant les 200 milliards d’euros! En Belgique, le plan se monte à 9,4 milliards, soit près de 2 milliards de plus que la précédente mouture (2023-2027). Contrairement au plan allemand, le belge ne prévoit pas de nouveaux projets de grande ampleur. Les 9,4 milliards seront alloués à des projets déjà listés dans le plan de développement fédéral d’Elia, validé par la ministre de l’Energie en mai dernier. En particulier, il est ici question des lignes à haute tension Boucle du Hainaut et Ventilus, deux projets hautement contestés au niveau local, ainsi que de l’île énergétique Princesse Elisabeth en mer du Nord.

Il faut souligner que sur ces 9,4 milliards, seuls 2,5 seront investis en 2028. Le solde (avec un dépassement de près de 500 millions par rapport au plan précédent) a déjà été budgété et a fait l’objet, avec la supervision de la Creg (le régulateur) de nouveaux tarifs de transport qui, comme nous vous en parlions il y a deux semaines, doubleront à partir de 2025.