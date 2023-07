Le français Cisteo Medical s’installe au Biopark

L’entreprise de Besançon réalise déjà plus de la moitié de son chiffre d’affaires sur le marché belge.

On le sait, le secteur des biotechs et des medtechs a le vent en poupe en Wallonie. Une preuve supplémentaire est intervenue la semaine dernière avec l’arrivée de Cisteo Medical dans le Biopark de Charleroi.

Spécialisée dans le développement, la fabrication et l’homologation de dispositifs médicaux (implants, stents, ballonnets, dispositifs électro-médicaux, etc.), l’entreprise de Besançon a créé une filiale belge à cet effet. Au départ, sa présence sera purement commerciale mais Cisteo Medical n’exclut pas d’investir à l’avenir dans les équipements et le recrutement d’ingénieurs.

Cette implantation, soutenue par Sambrinvest, fait sens dans la mesure où l’entreprise réalise plus de la moitié de son chiffre d’affaires sur le marché belge.