Le football belge engrange des recettes record

Le cabinet Deloitte s’est penché sur l’impact économique de la Pro League, l’association qui regroupe les 24 clubs professionnels du football belge. Ensemble, ces équipes affichent un chiffre d’affaires record de plus de 380 millions pour la saison 2021-2022. Mais leur situation financière n’est pas enviable pour autant…

C’est une tradition. Chaque année, le cabinet Deloitte sort son étude sur l’impact économique du football professionnel belge, avec une petite année de retard sur le calendrier footballistique puisque les chiffres de la toute dernière saison 2022-2023 ne sont pas encore disponibles.

C’est donc la saison précédente qui est mise aujourd’hui à l’honneur avec toute une série d’enseignements précieux. Bien sûr, le football belge a connu des moments difficiles en termes de billetterie en 2020 et légèrement en 2021 à cause de la crise sanitaire, mais les 24 clubs de la Pro League ont toutefois bien redressé la barre.

Recettes et pertes en hausse

Malgré les conséquences de la pandémie de Covid et la campagne européenne limitée des clubs belges, le football professionnel belge n’a en effet jamais enregistré un chiffre d’affaires aussi élevé qu’en 2021-2022. Ensemble, les clubs de la Pro League ont ainsi engrangé 381,5 millions d’euros de recettes cette saison-là, soit un peu plus qu’avant l’épidémie de coronavirus (378,5 millions pour 2018-2019), mais beaucoup plus que la saison critique de 2020-2021 fortement perturbée par la crise sanitaire (291 millions).

Mais l’enseignement le plus intéressant de la nouvelle étude Deloitte est à épingler sur la nature même des recettes. Il y a cinq ans à peine, la vente des billets pour les matchs de football représentait encore la principale source de revenus des clubs professionnels, suivie des droits télévisés et du sponsoring uni à la publicité. Mais pour la saison 2021-2022, ces trois champions des recettes n’occupent plus les mêmes rangs. Désormais, ce sont les droits télé qui montent sur la première marche du podium (100 millions pour la saison 2021-2022 contre 81 millions en 2017-2018), suivi du sponsoring et de la publicité (93,6 millions contre 68,2 millions cinq ans plus tôt) et de la billetterie à la troisième place (82,8 millions, soit beaucoup moins que les 92,5 millions de 2017-2018). Le foot business a donc bien triomphé.

Si les clubs professionnels affichent des recettes record, celles-ci ne s’accompagnent toutefois pas d’une augmentation des bénéfices, bien au contraire. Au total, les clubs belges ont enregistré 16 millions d’euros de pertes supplémentaires par rapport à l’année dernière pour atteindre un autre montant record de 156 millions (les pertes n’étaient encore « que » de 48 millions pour les clubs de Pro League en 2017-2018). Sur ce montant, au moins 14 millions d’euros sont le résultat direct de la réforme fiscale 2022 qui a vu les équipes augmenter leurs dépenses fiscales de 21 % dans la première moitié de l’année 2022.

Explosion des salaires

Autre enseignement important à retenir de l’étude Deloitte sur l’impact économique du football professionnel belge : les salaires représentent un coût de plus en plus élevé pour les clubs. En raison de la « guerre des talents » qui touche aussi le football international, les clubs de la Pro League ont vu leurs dépenses salariales augmenter fortement en l’espace de quelques saisons à peine. Le rapport moyen entre les salaires et les coûts des clubs de la Pro League est ainsi passé de 56% en 2017-2018 à 76% en 2020-2021 (!) pour retomber 71,6% en 2021-2022. Pour cette dernière saison décryptée, il apparaît que le salaire moyen annuel des joueurs de clubs belges tourne autour des 253.000 euros an.

Enfin, on notera que, comme toutes les organisations actives en Belgique, les clubs de la Pro League – qui emploient ensemble 5.136 personnes – contribuent aussi aux finances de l’État. Par le biais de l’impôt sur les sociétés (5,5 millions), de l’impôt sur les salaires (58,1 millions), des cotisations sociales (41,9 millions) et de la TVA (11 millions), ce sont ainsi 117 millions qui ont été versés dans les caisses publiques pour la saison 2021-2022.