Le foot belge passe sous pavillon DAZN

Annoncée en février dernier, l’intégration de la société Eleven Sports (qui détient les droits de retransmission des matchs de la Pro League) est désormais effective dans le giron du puissant groupe DAZN.

Dans deux semaines à peine, la nouvelle saison du championnat belge de football sera inaugurée avec un premier duel bruxellois entre l’Union Saint-Gilloise et le Sporting d’Anderlecht. Le téléspectateur habitué à suivre les matchs en direct sur sa chaîne Eleven aura droit à une petite nouveauté. Désormais un deuxième logo apparaîtra sur son écran : celui du groupe DAZN (prononcer Da Zone) qui a officiellement conclu l’acquisition de la société Eleven Sports en février dernier.

Leader dans le divertissement sportif avec plus de 60 millions d’utilisateurs à travers le monde, DAZN détient les droits de retransmission de nombreux championnats de football tels que la Serie A en Italie, La Liga en Espagne, la Bundesliga en Allemagne et, depuis peu, la Jupiler Pro League en Belgique.

Pour les abonnés belges aux chaînes télévisées du groupe d’Eleven, il n’y aura pas de changement majeur, si ce n’est que le logo DAZN prendra finalement le dessus sur le logo Eleven dans un an, pour le championnat 2024-2025. L’idée est d’imposer la nouvelle marque au téléspectateur « en douceur ». En revanche, la transition sera beaucoup plus brutale sur les plateformes numériques : l’application mobile d’Eleven disparaîtra en effet beaucoup plus tôt, dès ce lundi 17 juillet, pour laisser toute la place à celle de DAZN. Concrètement, les abonnés devront donc télécharger et s’enregistrer sur la nouvelle application DAZN (ils seront contactés individuellement afin de migrer leur compte, sans frais, vers cette nouvelle application).

« L’ambition du groupe DAZN est de devenir LA destination pour les fans de sport à travers le monde, explique Massimo D’Amario, directeur d’Eleven Sports Belgium & Luxemburg. Le lancement de l’application DAZN en Belgique fait office de premier pas pour atteindre cette ambition sur le territoire belge. DAZN permettra d’offrir la couverture premium d’Eleven et les fans profiteront d’une nouvelle expérience en termes de volume et d’interactivité qu’ils n’auront jamais vu auparavant. »