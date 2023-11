Le disquaire britannique HMV débarque en Belgique

La chaîne britannique de magasins de disques HMV ouvrira un magasin à Anvers le 23 novembre, a annoncé la société, détenue par l’homme d’affaires canadien Doug Putman. HMV vend notamment des CD, des disques et des produits dérivés.

Le premier magasin de la chaîne musicale a ouvert ses portes en 1921 dans la célèbre rue commerçante d’Oxford Street à Londres. En 2010, il y avait encore près de 300 magasins HMV répartis dans tout le Royaume-Uni, mais les choses se sont ensuite dégradées en raison de la baisse des ventes de CD et de DVD. En 2013, l’entreprise a dû être protégée de ses créanciers pour la première fois. En 2018, c’était à nouveau le cas.

Regain d’intérêt pour les vinyles

Le sauvetage est venu du Canada: la société musicale Sunrise Records & Entertainment de l’homme d’affaires Doug Putman a mis 900.000 livres sur la table pour HMV, qui comptait encore 114 magasins au moment de la reprise. Doug Putman s’est concentré sur le regain d’intérêt pour les disques vinyles et a proposé une offre de merchandising plus large aux magasins.

Aujourd’hui, le groupe compte à nouveau plus de 120 magasins. Au début de l’année, un premier magasin a ouvert ses portes en Irlande. Aujourd’hui, la chaîne entame une « expansion plus large » en Europe continentale, en commençant par la Belgique. Un magasin d’environ 300 mètres carrés ouvrira ses portes dans le centre commercial Wijnegem à Anvers. HMV promet notamment 2.500 albums vinyles différents, 3.500 CD et une large gamme de technologies musicales. D’autres magasins devraient suivre après Anvers, selon M. Putman, « tant en Belgique qu’à l’étranger »