Le constructeur de bus Van Hool fait appel à un gestionnaire de crise

Le constructeur d’autobus, d’autocars et de véhicules industriels Van Hool a recruté le gestionnaire de crise Marc Zwaaneveld pour « redresser l’entreprise », annonce-t-il mercredi. Le Néerlandais assumera la fonction de co-CEO, aux côtés de Filip Van Hool, le patron actuel.

Le constructeur explique avoir été « durement touché par la pandémie de coronavirus et l’invasion russe de l’Ukraine ». La demande d’autocars a chuté, les chaînes d’approvisionnement ont été perturbées et l’inflation a augmenté. « »Ces facteurs externes ont eu un impact considérable sur les résultats financiers du groupe », explique l’entreprise. « Heureusement, on observe une première reprise des volumes et du carnet de commandes. »

Accélérer la reprise

Pour accélérer sa reprise, Van Hool a donc fait appel à Marc Zwaaneveld. Le Néerlandais se concentrera sur la mise en œuvre d’un plan de redressement, tandis que le CEO, Filip Van Hool, continuera à s’occuper de la gestion quotidienne de l’entreprise.

M. Zwaaneveld est connu pour son expertise en matière de redressement. Il arrive de Greenyard, une entreprise de fruits et légumes, où il a contribué à remettre de l’ordre aux côtés du fondateur Hein Deprez. Auparavant, le Néerlandais a également travaillé pour le gestionnaire de déchets Van Gansewinkel (aujourd’hui Renewi).

« De grands défis dans les mois à venir »

Le personnel a appris la nouvelle mercredi matin, lors d’une assemblée générale extraordinaire. « Il est clair que nous devrons faire face à de grands défis dans les mois à venir », a réagi le syndicat ACV-CSC Metea.

Pour le syndicat chrétien, il s’agit là d’un démarrage « en mode mineur » en ce début d’année. Evoquant la commande de 93 bus électriques par la société de transport public De Lijn auprès du chinois BYD, l’ACV Metea a appelé au « chauvinisme nécessaire » et à « une vision critique des appels d’offres dans l’intérêt des travailleurs, de notre économie et de la transition climatique ».

Fondé en 1947, Van Hool fabrique principalement des véhicules pour les marchés européen et nord-américain. L’entreprise emploie 3.500 personnes dans le monde.