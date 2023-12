Le constructeur belge de batteries ABEE investit 1,1 milliard d’euros en Bulgarie

Le constructeur de batteries belge ABEE va investir 1,1 milliard d’euros dans trois implantations en Bulgarie, a annoncé l’entreprise.

En plus d’une usine de batterie, le groupe ouvrira un centre de recherche et développement et un site de recyclage. Ces projets devraient employer 1.200 personnes.

Le projet, nommé « BulgaPower », représentera d’abord 10 GWh de capacité de batterie, puis 20 GWh.

Une implantation sera également dédiée au recyclage des batteries en fin de vie. Pas moins de 50.000 tonnes de matériaux y seront traités chaque année, ce qui en fera la plus grosse implantation de ce type dans les Balkans.

Le site de production sera implanté à Stara Zagora, dans le centre de la Bulgarie. L’implantation dédiée à la recherche ouvrira, quant à elle, à Plovdiv, la 2e plus grande ville du pays. L’usine de recyclage sera installée à Bourgas, ville côtière au bord de la Mer Noire.

Ces installations seront opérationnelles dans environ cinq ans.