Le commerce mondial aura baissé de 5% en 2023, selon un organe de l’ONU

Le commerce mondial va diminuer d’environ 5% cette année, ressort-il d’un nouveau rapport de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) publié lundi. La hausse des taux d’intérêt et les tensions entre les États-Unis et la Chine, entre autres, pèsent sur l’économie. L’organe onusien ne prévoit pas non plus d’amélioration pour l’année prochaine.

La valeur totale des échanges de biens et de services atteindra à la fin du mois de décembre 30.700 milliards de dollars, soit plus de 28.500 milliards d’euros, selon les estimations de la CNUCED. L’année dernière, le commerce mondial avait atteint le niveau record de 32,2 billions de dollars.

La baisse enregistrée cette année s’explique principalement par la diminution des échanges de marchandises (- 8 %). La valeur des échanges de services a en revanche augmenté (+7 %).

Selon les chercheurs de la CNUCED, l’évolution du commerce mondial l’année prochaine est très incertaine. Dans son rapport, l’organe onusien se montre pessimiste quant aux perspectives. « Les tensions géopolitiques persistantes, les niveaux d’endettement élevés et la vulnérabilité économique généralisée devraient avoir un impact négatif sur la structure du commerce mondial », indique le rapport.