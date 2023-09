Le chômage diminue dans toutes les classes d’âge en août, sauf parmi les moins de 25 ans

Le chômage a reculé en août dans le pays sur base annuelle et ce, dans toutes les catégories d’âge hormis les moins de 25 ans, selon les chiffres communiqués mercredi par l’Onem, l’office national de l’emploi.

Le chômage complet des jeunes a ainsi augmenté d’1,6% ou +291 unités. En revanche, le chômage des 25 à 49 ans a, lui, diminué d’1,0% ou -1.601 unités. Dans la classe d’âge des 50 à 59 ans, il a baissé de 5,3% (-3.363 unités). Enfin, Le nombre de chômeurs de 60 ans et plus diminue également (-12,0% ou -5.189 unités). Le nombre de chômeurs complets est en recul en août sur base annuelle dans les trois régions mais davantage en Flandre (-4,9% ou -5.211 unités) et à Bruxelles (-3,3% ou -2.089 unités) qu’en Wallonie (-2,1% ou -2.562 unités). En août, la Belgique comptait 283.705 chômeurs complets indemnisés demandeurs d’emploi ayant perçu une allocation, soit 9.862 de moins qu’en août 2022 (-3,4%).