Le chocolatier Leonidas envisage l’ouverture de 50 magasins en France et aux Pays-Bas

Le chocolatier belge Leonidas a clôturé son dernier bilan comptable annuel avec de meilleurs bénéfices qu’attendu. L’entreprise évoque avoir « réalisé le meilleur chiffre d’affaires de son histoire ». Leonidas prévoit désormais l’ouverture de 50 nouveaux magasins, principalement en France et aux Pays-Bas.

Entre juin 2022 et 2023, l’entreprise a vu son chiffre d’affaires augmenter de 11%, et son bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (Ebitda) a progressé de 4%. Le CEO de Leonidas, Philippe de Selliers, a déclaré que « la stratégie volontatiste en matière de prix porte ses fruits ».

La croissance est visible sur tous les marchés, avec par exemple une forte hausse des ventes de 13,6% en Belgique et de près de 55% dans le secteur du commerce de passage, grâce à une augmentation des parts de marché dans « tous les grands aéroports ». La croissance globale s’est par ailleurs accélérée en cours d’année, avec une hausse de 17% observée depuis janvier 2023.

Nouvelles ouvertures

Au cours du prochain exercice, Leonidas prévoit d’ouvrir 50 magasins, principalement en France et aux Pays-Bas. La nouvelle usine construite à Nivelles, soit un projet à 70 millions d’euros, devrait, elle, être opérationnelle en 2025. L’entreprise avait annoncé voici un an son départ du site de production et des bureaux actuels de la marque installés à Anderlecht pour se rendre sur le nouveau site dans le Brabant wallon.

Au total, Leonidas compte plus de 1.300 points de vente dans 40 pays. L’entreprise fête en prime son 110e anniversaire en 2023.