Le CEO de Delhaize participe pour la première fois aux négociations

Direction et représentants des travailleurs de Delhaize se sont réunis durant quatre heures en présence du facilitateur Robert Tollet. Pour la première fois, le CEO de l’enseigne au lion a participé aux négociations.

« Cette réunion était nécessaire », selon le ministre fédéral du Travail Pierre-Yves Dermagne. « C’est la première fois depuis l’annonce du plan de franchisation voulu par le groupe Delhaize que le CEO, Xavier Piesvaux, et les syndicats se voient et commencent à se parler », a-t-il communiqué. « Résultat : rien! Une direction bornée qui ne veut pas discuter d’alternative à la franchise ni entendre parler d’assumer son passif social via un plan social », a pour sa part déploré Myriam Delmee, présidente du SETCa.

« Nouveau dialogue de sourds »

Elle évoque un nouveau dialogue de sourds. « Delhaize reconnaît qu’il n’y a pas de garantie du nombre d’emplois chez le franchisé et que c’est la seule solution pour assurer la croissance de Delhaize groupe. 9.200 travailleurs sont donc à la rue pour assurer la croissance du groupe », dénonce la syndicaliste. « Le ministre ne s’opposera pas à la franchisation, ça c’est une chose certaine », critique aussi la syndicaliste. Le représentant libéral Wilson Wellens a pour sa part confirmé que les différentes parties ont pu présenter leurs points de vue dans le calme et que le climat était moins tendu que les dernières fois. « Nous avons parcouru un tiers du marathon », selon lui. « Nous ne savons pas si nous allons atteindre la ligne d’arrivée, mais tout le monde autour l’espère ».

« Des échanges constructifs »

La direction estime que les échanges ont été « constructifs ». Lors de son intervention le directeur Piesvaux a confirmé la poursuite du plan de franchisation et qu’il n’y aurait pas de plan Renault. « Des questions ont été posées et elles ont trouvé réponses », a commenté le porte-parole de Delhaize, Roel Dekelver. « Nous attendons désormais les prochaines étapes du facilitateur ». Des réunions bilatérales auront lieu au cours des prochains jours entre le facilitateur, les trois syndicats et la direction de Delhaize. Et un nouveau round de négociations aura lieu mercredi prochain.