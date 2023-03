Le Café Recupel repart en tournée

Le principe des repair cafés est simple. On essaye de réparer avant de jeter. Le Café Recupel fonctionne sur le même principe, sauf qu’il est mobile. Il se rendra dans 8 villes et communes belges.

On a tous à la maison l’un ou l’autre électro qui affiche des signes de faiblesse. Plutôt que de s’en débarrasser directement, on peut aussi les apporter dans un repair café. Là des passionnés se chargent de leur donner une seconde vie pendant que vous sirotez un petit café. Si l’opération n’est pas trop technique, ou vous enseigne même comment faire à la prochaine panne.

Une nouvelle vie pour vos électros

«Les ménages belges possèdent aujourd’hui un total d’un peu moins de 500 millions d’appareils électro, explique indique Eric Dewaet, CEO de Recupel, soit presque un demi-milliard ! Près de 50 millions de ces appareils ne sont plus utilisés. En moyenne, un ménage belge dispose de quelque 100 appareils chez lui, dont 10 non utilisés. De ces 10 appareils, 2 sont défectueux, le reste peut ou pourrait encore fonctionner. En les laissant sans usage, ils ne servent évidemment à rien ni à personne. C’est pourquoi nous voulons leur donner une nouvelle vie, de façon à contribuer tous ensemble à une société plus durable et circulaire».

Le Café Recupel fonctionne sur le même principe, à ceci près qu’il est à l’initiative de la société Recupel. On peut donc aussi se débarrasser, en toute légalité, de ce qui est jugé irréparable. Les appareils collectés seront démantelés, puis dépollués, pour être enfin recyclés et valorisés à plus de 90 %. « C’est important, car récupérer des matériaux ici, c’est préserver des ressources naturelles ailleurs » souligne Eric Dewaet. Les appareils en bon état, mais dont vous n’avez plus d’usage, peuvent également y être rapporter. Recupel promet de les confier à un centre de réutilisation ou à la ressourcerie locale afin qu’ils puissent encore servir ailleurs.

Presque plus besoin de vous déplacer

Mieux encore le Café Récupel est mobile puisqu’il passera par huit villes et communes de Belgique au cours des semaines à venir. « Avec le Café Recupel, nous partons littéralement en tournée, explique Stijn Ombelets, porte-parole de Recupel. Notre point de collecte mobile va parcourir le pays, en s’arrêtant chaque fois deux jours en un lieu central d’une ville ou d’une commune. Tout le monde y est le bienvenu pour une conversation ou un mot d’explication. Et à ceux qui déposent un appareil usagé, nous offrirons avec plaisir une boisson ou un snack au choix.»

L’année dernière, les passages du Café Recupel dans les villes et communes ont permis de collecter quelque 10 tonnes d’appareils électros usagés.

Bon à savoir : Vous ne pouvez pas vous déplacer facilement jusqu’au Café Recupel ? L’organisation de celui-ci offre la possibilité de faire appel gratuitement à un coursier cycliste, qui après une prise de rendez-vous, se rendra chez vous pour récupérer l’appareil en question et le livrer en vélo cargo au point de collecte.