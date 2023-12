Le Boeing 737 MAX est définitivement de retour

L’avion avait été cloué au sol en 2019, après une succession de crashs. Ce vendredi, Boeing annonce que tous les modèles ont pu reprendre du service en Chine, le dernier pays qui bloquait encore la reprise.

En 2019, coup de tonnerre dans le monde de l’aviation. Après un crash en Indonésie, et un accident similaire peu de temps après en Éthiopie, les Boeing 737 MAX (près de 400 au total) sont cloués au sol par tous les gouvernements du monde. Le temps d’enquêter sur la cause des accidents et la responsabilité des avions.

Pour rappel, le souci était lié au « Système d’augmentation des caractéristiques de manœuvre » (MCAS). C’est un système automatique qui fait piquer l’avion vers l’avant, pour l’équilibrer. Il a été ajouté au 737 MAX, plus grand et plus puissant que le 737 classique, pour éviter les problèmes de décrochage. Lors de certaines manœuvres, la portance risquait en effet de diminuer et l’avion perdait subitement de l’altitude, même si on tirait sur le manche. Avec ce système, qui devait régler le problème de manière automatique, Boeing a voulu éviter de faire passer de nombreuses heures d’entrainement aux pilotes, déjà habitués aux 737 classiques. Ces formations sont couteuses pour les compagnies aériennes. Sauf que les pilotes n’étaient pas au courant de cette intervention automatique et ne savaient donc pas comment réagir lorsque l’avion piquait subitement du nez.

Après modifications et entraînements des pilotes, l’avion a donc pu reprendre du service fin 2020. Sauf en Chine… Il a fallu attendre plus de deux ans, soit début 2023, pour que les compagnies locales puissent enfin réutiliser l’engin. Cela s’inscrit dans un contexte de tensions économiques et diplomatiques entre Pékin et Washington.

« Tous nos avions ont repris service »

Il apparaît maintenant que « tous les 737 MAX de l’aviation civile chinoise ont repris leurs activités », a annoncé le directeur chinois de Boeing, Liu Qing, relayé par Reuters. Il s’agit d’une flotte composée d’environ 100 avions.

Une bonne nouvelle pour le constructeur aéronautique américain, qui souhaiterait enfin pouvoir tourner la page. Cette affaire a en effet longtemps pesé sur le groupe… D’autant que la sortie du nouveau 777X ne cesse d’être reportée (le retard est de cinq ans maintenant). Mais il reste une étape à franchir pour clôturer ce chapitre.

Si les compagnies chinoises ont remis le modèle en service, les livraisons des avions commandés il y a longtemps déjà restent toujours bloquées par le pays. Or, ces appareils prennent de la place chez Boeing, et entraînent inévitablement des coûts supplémentaires. De quoi sans doute retarder quelques autres paiements essentiels.

Vers un retour à la normale?

Mais la levée de l’interdiction des vols pourrait être le signe d’un retour à la normale. Tout comme la livraison, la semaine dernière, d’un 787 Dreamliner vers la Chine. Soit la première depuis 2019. Liu Qing ajoute d’ailleurs que Boeing a livré de nouveaux modèles dans l’Empire du Milieu, sans préciser toutefois de quels avions il s’agissait.

Ces livraisons pourraient aussi relancer les nouvelles commandes, qui se sont effondrées ces dernières années.