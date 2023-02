Lancement d’un « fonds de fonds » pour les jeunes pousses technologiques qui veulent passer un palier

Le Groupe BEI indique lundi lancer un « fonds de fonds » spécialement destiné à soutenir les entreprises technologiques européennes qui sont déjà à un stade de développement avancé et menacent de ne pas trouver en Europe les capitaux suffisants pour devenir réellement compétitives à l’échelle mondiale.

Le fonds démarre avec un total de 3,75 milliards d’euros, dont 100 millions venant de la Belgique, qui fait partie d’une poignée de pays souhaitant s’engager dès le départ dans cette nouvelle initiative (avec l’Espagne, l’Allemagne, la France et l’Italie). L’ICTE, pour « Initiative Champions technologiques européens », est gérée par le Fonds européen d’investissement.

Le Groupe BEI parle d’une « spirale du manque de financement », qui nuit actuellement à la croissance et à l’ancrage durable des perles technologiques européennes, qui finissent souvent rachetées par des concurrents étrangers. L’ICTE, qui est appelée à grossir au fil du temps et des engagements espérés d’autres pays, permettra d’importants investissements dans des fonds de capital-risque de grande dimension. Ceux-ci, à leur tour, seront chargés d’injecter du capital de croissance dans des entreprises européennes innovantes et prometteuses. On vise notamment « les entreprises qui cherchent à lever des montants supérieurs à 50 millions d’euros« , précise le Groupe BEI via communiqué.

« Il est essentiel d’apporter un soutien aux entreprises européennes innovantes à un stade avancé de leur développement, lorsqu’elles souhaitent faire croître leur activité, afin de préserver l’autonomie stratégique de l’UE et l’accès aux technologies clés génériques », résume via communiqué Werner Hoyer, le président du Groupe BEI. « L’Europe compte de solides innovateurs, mais elle doit améliorer leur environnement pour que ces entreprises passent du statut de jeunes pousses à celui de concurrents crédibles, puis à celui de chefs de file du marché. »

Le Groupe lui-même a engagé 500 millions d’euros dans l’initiative.