Lactalis, nouveau leader agroalimentaire français

C’est une révolution: après des années de domination insolente, Danone n’est plus leader du secteur agroalimentaire français.

Le groupe Danone, dirigé par Antoine Ribaud, s’est fait dépasser par Lactalis (Président, Lactel, Bridel, Galbani, Parmalat, Bel, Leerdammer, etc.).

Lire aussi | Leerdammer en route vers Lactalis

L’an dernier, le groupe de la famille Besnier a réalisé un chiffre d’affaires de 28,3 milliards d’euros, soit une hausse de 28,4% sur un an, alors que Danone s’est arrêté à 27,7 milliards d’euros (+13,9%). Une performance remarquable pour l’entreprise de Laval, non cotée en Bourse et entièrement aux mains de la famille. Elle intègre aussi le top 10 alimentaire mondial. Cette croissance continue depuis des années, Lactalis la doit à l’appétit d’Emmanuel Besnier, son CEO, qui a multiplié les rachats, notamment dans les fromages.