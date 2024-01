La Wallonie débloque 81 millions d’euros pour les médicaments de thérapie innovante

Le gouvernement wallon, en collaboration avec Biowin et le Service Public de Wallonie, a lancé mercredi un partenariat d’innovation dédié aux ATMP (Advanced Therapy Medicinal Products), les médicaments de thérapie innovante. Un budget de 81 millions sur trois ans a été débloqué. Plus de 470 emplois directs et 1.200 indirects devraient être créés lors des cinq prochaines années.

Dans le cadre du Plan de relance de la Wallonie, le gouvernement wallon a validé fin 2023 le financement d’un partenariat d’innovation spécifique au domaine des médicaments de thérapie innovante. Il a été présenté mercredi à Suarlée (Namur) et mis en place dans un processus de co-construction regroupant tous les acteurs du secteur, et mené par BioWin, le pôle de compétitivité en santé de la Région wallonne, et le département de la Recherche et du Développement technologique du Service Public de Wallonie Économie, Emploi, Recherche.

Pas moins de 26 partenaires sont impliqués dans ce partenariat, doté d’un budget de 81 millions d’euros. Celui-ci est financé à 60 % par de l’argent public et à 40 % de fonds privés des entreprises. Près de 23 millions d’euros avaient déjà été octroyés en 2023.

26 partenaires

« Le projet ATMP-PIT représente une opportunité unique pour la Belgique de consolider son leadership dans le secteur des ATMP. En encourageant l’innovation collaborative et en capitalisant sur nos atouts, nous contribuons non seulement à consolider notre position sur le marché international mais aussi à l’amélioration significative des soins de santé », a expliqué Thomas Dermine, secrétaire d’État à la Relance économique.

Les médicaments de thérapie innovante sont des biomédicaments de nouvelle génération visant à répondre à des besoins médicaux non satisfaits et représentant une des révolutions les plus prometteuses de la médecine moderne. Cette catégorie de médicaments comprend les thérapies géniques, cellulaires et tissulaires. Les ATMP sont ainsi des gènes, des cellules ou des tissus qui sont administrés à un patient et qui ciblent principalement la cause sous-jacente de la maladie plutôt que les symptômes.

470 emplois directs

« Ce projet représente un investissement significatif dans notre avenir, avec un potentiel d’impact économique et sociétal considérable. La Wallonie est prête à affronter la concurrence internationale en misant sur l’innovation et la collaboration, consolidant ainsi notre position dans le secteur des ATMP », a ajouté Thomas Dermine.

Les estimations réalisées tablent sur la création dans les cinq prochaines années de plus de 470 emplois directs et 1.200 indirects. « Avec ce partenariat, nous allons permettre aux acteurs wallons du secteur de garder leur leadership en renforçant l’écosystème et en lui donnant les outils et les moyens pour rester à la pointe de l’innovation », a déclaré Sylvie Ponchaut, directrice générale de BioWin.

En Belgique, selon les chiffres de l’association générale de l’industrie du médicament Pharma.be, l’industrie biopharmaceutique représente 7,8 % des emplois, 18,7 % des exportations et 19,3 % des investissements dans la recherche et développement au sein de l’Union européenne. Ce qui lui vaut, respectivement, la troisième, deuxième et première place en Europe.

Le marché spécifique des ATMP devrait connaître quant à lui un taux de croissance annuel composé (CAGR) de plus de 36 % entre 2019 et 2025, pour atteindre environ 10 milliards d’euros en 2025 et 80 milliards en 2032