La vision mégalo d’Air India

Désormais aux mains de Tata, Air India, deuxième compagnie indienne, déborde d’ambitions. Pour les assouvir, elle vient de passer commande pour 470 Airbus et Boeing.

L’Inde sera-t-elle le prochain eldorado de l’aviation? Ce qui est certain c’est que son marché est en pleine ébullition. Aujourd’hui, c’est IndiGo qui est le transporteur le plus puissant (51% de part de marché). Créée il n’y a même pas 20 ans, la compagnie, aujourd’hui dirigée par Pieter Elbers, l’ex-CEO de KLM débarqué par Ben Smith l’an dernier, s’avère déjà le plus grand opérateur d’A320Neo et A321Neo au monde. Elle en exploite 205 et dispose encore de 534 modèles en commande. IndiGo assure 1.800 vols quotidiens en mode low cost, très majoritairement sur le marché intérieur au départ de sa base de Delhi. Elle vient de nouer un gigantesque partenariat avec Turkish Airlines pour se développer à l’international.

Son principal concurrent est évidemment Air India, la compagnie nationale. Privatisée il y a un an, elle est désormais entre les mains du conglomérat Tata. Ce dernier a de grandes ambitions pour Air India. Il entend en faire une alternative crédible sur les vols longs-courriers aux compagnies du Golfe et lui redonner son leadership en Inde. Pour ce faire, il vient de passer une commande monstre tant à Airbus qu’à Boeing. Il est question de 220 avions américains (190 Max, 20 787 et 10 777X) et de 250 avions du consortium européen (210 A320 et A321Neo, 40 A350). Dont coût: 80 milliards de dollars au prix catalogue. Air India a aussi commandé 800 moteurs Leap au consortium formé par Safran et GE pour équiper ses Neo. Vu la puissance industrielle de Tata, la vigueur du marché et la très bonne réputation de la main-d’œuvre indienne, il n’est pas impossible que, dans un avenir proche, une usine d’assemblage Airbus soit construite en Inde. Le Falcon 2000 est, par exemple, déjà assemblé à Nagpur dans le cadre d’une joint-venture franco-indienne.