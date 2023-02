La vente en ligne progresse en Europe mais baisse en Belgique

Malgré des chiffres encore hauts, la vente en ligne baisse dans certains pays européens, et notamment en Belgique.

Les confinements successifs et les nouvelles habitudes qui en ont découlées ont entraîné une explosion de la vente en ligne. Ainsi, en pleine pandémie, alors que les boutiques de Marks & Spencer se séparaient de 7 000 personnes, le géant du commerce en ligne Amazon en recrutait 3 500. Une tendance qui s’est confirmée globalement en Europe.

D’après une étude sortie cette semaine, en 2021, pour près de 20% des entreprises de l’Union européenne, les ventes en ligne ont atteint au moins 1% de leur chiffre d’affaires total, soit 0,7 point de pourcentage (pp) de plus qu’en 2020.

Lire aussi | Le coronavirus, le grand accélérateur du commerce en ligne

La Belgique signe un recul mais reste bien placée

La Suède est l’Etat membre qui a enregistré la part la plus élevée d’entreprises vendant en ligne (soit au moins 1% de leur chiffre d’affaires total) avec 37%, suivie du Danemark (36%) et de l’Irlande (35%). A contrario, le Luxembourg (9%), la Roumanie (10,5%) et la Bulgarie (11,5%) ont enregistré les parts les plus faibles d’entreprises vendant en ligne.

Les plus fortes augmentations de la vente en ligne dans le chiffre d’affaires des entreprises ont été enregistrées en Finlande (+4,2 pp), en Espagne (+3,7 pp) et à Malte (+3,3 pp). En revanche, des baisses ont été constatées au Danemark (-2,7 pp), en Grèce et en Belgique (-2,3 pp chacune).

Malgré ce chiffre, la Belgique est le 8ème pays européen à enregistrer le plus d’entreprises vendant en ligne (à 28%), devant des pays comme la Finlande et les Pays-bas, et largement devant la France ou l’Italie (à 13% chacune).

Près de 20% des entreprises européennes ont déclaré avoir effectué des ventes en ligne à l’aide de sites web ou d’applications. 16% ont réalisé leurs ventes auprès de consommateurs privés et 13% à des entreprises et des administrations. Les entreprises ont réalisé leurs ventes sur le web par le biais de leur propre site web ou application (à 17%) ou d’une place de marché de commerce électronique (à 9%).

En fonction de la localisation des clients, il était plus fréquent que les entreprises réalisent des ventes en ligne à des clients dans leur propre pays (18,5% des entreprises européennes). La vente en ligne à des clients dans d’autres pays européens et dans le reste du monde était moins fréquente, soit respectivement 8 et 5% des entreprises.