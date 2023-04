La vente contrainte et forcée de Gala

Voici une nouvelle victime collatérale de l’OPA de Vivendi sur Lagardère. La Commission européenne, dans la partie presse écrite de l’opération, s’inquiète en effet de la constitution d’un monopole dans le segment de la presse people française. Elle considère que Paris Match, propriété de Lagardère, appartient à ce segment au même titre que Gala et Voici, propriétés de Prisma Media, filiale de Vivendi. Comme dans le cas d’Editis, Vivendi est donc contrainte et forcée de lâcher du lest pour voir son offre publique d’achat acceptée par la Commission européenne. Vivendi a donc choisi de mettre Gala à l’étalage (128.000 exemplaires payants, audience cumulée de 1,23 million de lecteurs). Le processus de vente sera enclenché après la décision européenne, soit au plus tard le 14 juin.