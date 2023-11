La société pharmaceutique belge UCB veut lever 300 millions d’euros

L’entreprise pharmaceutique belge UCB souhaite lever entre 100 et 300 millions d’euros via l’émission d’obligations grand public sur six ans à un taux annuel brut de 5,2%, annonce-t-elle mardi.

Ces obligations sont offertes au grand public en Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg. Elles pourront être souscrites, par tranche de 1.000 euros, entre le 9 et le 13 novembre.

Le taux net annuel devrait être de 3,291%. La première rémunération est prévue le 21 novembre 2024.

La date d’échéance est fixée au 21 novembre 2029.



L’entreprise souhaite par ce biais lever au minimum 100 millions d’euros et au maximum 300 millions.

Belfius, BNP Paribas Fortis, ING et KBC agiront comme chefs de file pour la transaction, précise UCB