La société minière Resolute va payer 160 millions de dollars au Mali

La société minière australienne Resolute a déclaré lundi avoir conclu un accord de 160 millions de dollars pour régler ses litiges avec le gouvernement du Mali, après que son directeur général et deux autres cadres ont été arrêtés à Bamako.

Le groupe, propriétaire d’une mine d’or au Mali, “travaille maintenant avec le gouvernement sur les étapes procédurales restantes pour la libération des trois employés”, a-t-elle déclaré dans un communiqué transmis à la bourse australienne.

Les trois hommes ont été arrêtés début novembre après s’être rendu à Bamako, la capitale malienne, pour ce qu’ils pensaient être des négociations ordinaires avec la junte militaire au pouvoir.

Mais le directeur général du groupe, le Britannique Terence Holohan, et deux de ses collègues ont été interpellés et placés en garde à vue “de manière inattendue”, avait indiqué la compagnie.

160 millions de dollars

Ils sont suspectés dans une affaire de faux présumés et d’atteinte aux biens publics, avait appris l’AFP de source judiciaire et industrielle.

Resolute a déclaré qu’elle verserait au gouvernement malien 80 millions de dollars prélevés sur ses “réserves de trésorerie existantes”, et qu’elle effectuerait un autre versement de 80 millions de dollars dans les “mois à venir”.

Depuis qu’ils ont pris le pouvoir, les dirigeants maliens ont promis de rapatrier les revenus de l’exploitation de l’or auprès des sociétés étrangères opérant dans le pays.

Les autorités maliennes ont fait de la lutte contre la corruption et de la restauration de la souveraineté nationale sur les ressources naturelles leurs mantras.

Resolute détient 80% des parts de la filiale propriétaire de la mine de Syama (sud-ouest), les 20% restants étant entre les mains de l’État malien, selon le site de la compagnie.