La société biopharmaceutique Bioxodes lève 12 millions d’euros de plus

La société biopharmaceutique Bioxodes, établie à Gosselies (Charleroi) et spécialisée dans le développement de nouvelles thérapies pour la prévention et le traitement de maladies thrombo-inflammatoires, a levé 12 millions d’euros qui lui permettront de poursuivre le développement clinique de son candidat-médicament dans l’hémorragie intracérébrale, a-t-elle annoncé mardi.

Ce financement est composé de 8,6 millions d’euros en capital et 3,4 millions d’euros en financement non dilutif auprès de la Région wallonne. Il s’ajoute aux 27 millions d’euros en capital et subsides précédemment levés par la société créée en 2013.

« Les fonds permettront de poursuivre le développement clinique du principal candidat-médicament de Bioxodes, Ir-CPI, dans l’hémorragie intracérébrale (HIC) jusqu’à la fin de la phase IIa. Ils serviront également aux nouveaux développements de R&D préclinique basés sur l’activité d’Ir-CPI sur les neutrophiles, composants clés du processus neuro-inflammatoire« , explique la société biopharmaceutique dans un communiqué.

Chaque année, plus de 3,4 millions de personnes souffrent d’une HIC, ce qui représente plus de 28% de tous les AVC au niveau mondial, souligne-t-on.