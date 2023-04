La SNCB recherche 800 nouveaux talents

La SNCB a annoncé jeudi par communiqué avoir sélectionné plus de 800 candidats dans le cadre de sa campagne de recrutement lancée en début d’année. Cependant, il reste encore 800 postes vacants sur les 1 600 initialement prévus.

La SNCB est à la recherche de 800 nouveaux talents pour pourvoir les postes vacants dans l’entreprise. Ces postes concernent principalement le personnel opérationnel, comme les accompagnateurs et conducteurs de trains, les profils techniques dans les ateliers, les agents de sécurité, ainsi que des architectes, ingénieurs et chefs de chantier.

La société ferroviaire lance une nouvelle campagne de recrutement, baptisée « Venez faire la différence à la SNCB », qui sera promue en ligne, à la radio et à travers des affiches dans les gares et les trains, ainsi que lors de salons de l’emploi et en collaboration avec des organismes de formation et de l’emploi tels que le Forem, Actiris, le VDAB et Bruxelles Formation. Cependant, la SNCB avertit que trouver 800 talents ne sera pas facile dans un marché du travail tendu.